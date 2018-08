Døgnrapporten

Af

Færdselsuheld

BRØNDBY. Mandag den 30. juli 2018 klokken 17:11 blev et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen i Brøndby anmeldt. En 24-årig mand havde bremset for at undgå den forankørende bil, hvorefter han mistede herredømmet og ramte en lygtepæl i rabatten. Bilen fik flere større skader og blev hentet af Falk. Ingen personer kom til skade.

Indbrud i lejlighed

GLOSTRUP. Politiet undersøger en anmeldelse om et indbrud begået onsdag den 18. juli mellem klokken 16:00 og 19:00 i en lejlighed på Sportsvej i Glostrup. Diverse elektronik var blevet stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Færdselsuheld

BRØNDBY. Onsdag den 1. august klokken 16:40 kørte politiet til en anmeldelse om et færdselsuheld på Motorring 3 på Holdbækmotorvejen ved Brøndby. Det viste sig, at en personbil havde kørt op bag en anden bil, som måtte bremse op for forankørende trafik. Der skete et sammenstød mellem bilerne, men ingen kom til skade under uheldet.

42-årig mand sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. En patrulje kørte til en anmeldelse torsdag den 2. august klokken 14:07 om et butikstyveri i supermarked i Glostrup Shoppingcenter. Efterforskningen førte til, at en 42-årig mand blev sigtet for butikstyveri efter at have stjålet en iPad. Manden erkender forholdet.