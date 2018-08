Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 31 og 32

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Søndag den 5. august klokken 15:45 standsede en patrulje rutinemæssigt en 29-årig mandlig bilist på Motorring 4 i Brøndby. Efter nærmere undersøgelser blev manden sigtet, anholdt og kørt til politigården til blodprøve. Han erkendte at være i besiddelse af lidt hash og være påvirket under kørsel.

En politipatrulje blev onsdag den 8. august klokken 1:37 sendt til en anmeldelse om færdselsuheld, hvor en bil havde påkørt en færdselstavle ved en rundkørsel på Birkeskoven. En politipatruljes undersøgelser medførte, at en 21-årig mand blev sigtet og anholdt for spirituskørsel. Han erkender.