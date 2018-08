Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 32 og 33

Af Heiner Lützen Ank

Udsat for gaderøveri

BRØNDBY. Fredag den 10. august klokken 20.15 blev en politipatrulje kaldt ud til en anmeldelse om et gaderøveri på Tranumparken i Brøndby Strand. En 26-årig kvinde blev overfaldet af to mænd på knallert, hvor de slog og sparkede hende og stak af med hendes taske. Mændene beskrives som af mellemøstligt udseende, ca. 15 år. De havde sort, kort hår. Den ene var maskeret på nederste del af ansigtet og iført en sort, langærmet trøje og sorte bukser.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

En politipatrulje blev sendt ud til et butikstyveri fra et supermarked i Glostrup Shoppingcenter fredag den 10. august klokken 11.30. Butikkens personale tilbageholdt en 27-årig mand, som de mistænkte havde stjålet diverse dagligvarer. Betjentene sigtede og anholdte ham for butikstyveri. Han erkender.Københavns Vestegns Politi rykkede ud til en anmeldelse om et villaindbrud sket mandag den 13. august mellem klokken 13.30 og 15 på Platanhaven. Indbruddet skete gennem ulåst dør, mens beboeren var hjemme. Der var stjålet en dametaske med diverse kreditkort, personlige effekter og kontanter.

Mandag den 13. august klokken 20.06 blev en politipatrulje sendt til en anmeldelse om et færdselsuheld på Vallensbæk Havnevej. En 50-årig mandlig bilist havde påkørt en 58-årig kvindelig bilist i en rundkørsel. Kvinden slap med mindre skader.En politipatrulje standsede tirsdag den 14. august klokken 20.05 en personbil på Lindeager. Patruljen sigtede og anholdt en 41-årig kvinde for kørsel uden førerret, som hun nægter.Onsdag den 15. august blev en politipatrulje sendt ud til et lejlighedsindbrud sket mellem klokken 15 og 21.10 på Diget i Glostrup. En dør var opbrudt og der var stjålet diverse elektronik.

En politipatrulje standsede onsdag den 15. august klokken 17.29 en 28-årig mand på Vestergårdsvej i Glostrup. Undersøgelser viste, at manden var narkopåvirket og kørte uden førerret og han blev derfor sigtet, anholdt og kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden erkender kørsel i frakendelsestiden, men nægter narkokørsel.