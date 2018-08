Efterlyser vidner efter fund af maskinpistol i Glostrup

Her er maskinpistolen fundet. Foto: Københavns Vestegns Politi

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi og Særlig Efterforskning Øst har i sidste uge fundet en skarpladt maskinpistol skjult i en guitartaske under nogle blade på Vestvolden, tæt på hvor supercykelstien fører til Rødovre

Af Jesper Ernst Henriksen

Maskinpistolen blev fundet mandag i sidste uge efter en borger havde hørt ’knald’ i området nogle dage inden.

Da vedkommende havde tænkt over det, blev politiet kontaktet mandag og efter gennemsøgning i området med politihunde, dukkede en skarpladt maskinpistol op med fire magasiner – det ene ladt med 12 skud.

Maskinpistolen blev fundet mellem motorvejen og Vestvolden lige på grænsen mellem Glostrup og Rødovre, tæt på det sted hvor supercykelstien gennem Hvissinge krydser Motorring 3. Se findestedet på oversigtskort.

Fundet efterforskes nu af Særlig Efterforskning Øst (SEØ), som er en efterforskningsenhed, der bekæmper kompleks og organiseret kriminalitet i Østdanmark.

Her roser man den årvågne borger og efterlyser andre vidner, som måtte have set eller hørt noget i området:

– Selv små oplysninger fra borgerne kan være betydningsfulde for politiet, og vi tager fundet ganske alvorligt og håber, den videre efterforskning fører til identifikation af den eller de personer, som har skjult våbnet i området. Har nogen set eller hørt noget mistænkeligt på Vestvolden nær motorvejen inden mandag i sidste uge, så hører vi meget gerne om det. Det gør vi også, hvis nogen i øvrigt har viden om maskinpistolen eller guitartasken, siger efterforskningsleder Espen Godiksen, Særlig Efterforskning Øst.

Vidner kan kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448 døgnet rundt.

Efterforskningslederen tilføjer, at der er tale om et farligt våben, og glæder sig over, at det nu er fjernet fra gaden.