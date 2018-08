Ejby IF68 fejrer 50 års jubilæum

GLOSTRUP. Lørdag den 18. august bliver det fejret, at Ejby IF68 i år har 50 års jubilæum. Her er blandt andet en ”landskamp” mod Sverige og den tidligere danske landsholdsspiller Søren Colding kigger forbi

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag vil der være masser af aktiviteter på banerne omkring Ejby IF68’s klubhus ved Ejby Mose. Klubben kan nemlig i år fejre 50 års jubilæum, og det bliver fejret med en masse fodbold, som det selvfølgelig er gratis at komme forbi at kigge på.

Et af indslagene på dagen er en ”landskamp” mod Burseryd fra Sverige. Kampen sparkes i gang af Glostrups borgmester, John Engelhardt, der dog skal regne med en hurtig udskiftning.

Der er store forventninger til en dansk sejr over det stærke hold fra Burseryd IF. Ejby IF68’s hold tæller blandt andet den tidligere landsholdsspiller Søren Busk, der debuterede på det rigtige landshold i 1979 – en kamp der endte 2-2. Et andet koryfæ på holdet er den nuværende formand for Ejby IF68, Per Colding, far til den tidligere landsholdsspiller Søren Colding. Selv samme Søren Colding spiller i øvrigt med på Ejbys veteranhold, der møder et udvalgt hold fra Carlsberg.

Selv om det ikke er fart og knaldhårde taklinger der præger en kamp for spillere over 55 år, kan man alligevel se frem til en intensiv og spændende kamp, kendetegnet ved godt overblik, præcision i afleveringer, og enkelte sublime detaljer.

Broget historie

Ejby IF68 blev stiftet i 1968 af Børge Hansen og hans syv sønner. De første ti år måtte man klare sig med to skurvogne i Ejby Mose, hvor der også var træningsbaner. Kampe for senior holdene blev afviklet på Glostrup Stadion, men alle ungdomskampe blev spillet i Ejby Mose.

I 1978 blev klubhuset samt to baner åbnet på det gamle gartneris areal. Det gamle gartneri gav dog lidt udfordringer, da der ikke var blevet ryddet helt godt nok op efter gartneriet, så før træning gik man og samlede glasskår op.

Eftersom klubben udviklede sig med flere medlemmer kom behovet for flere baner og omklædningsfaciliteter.

Klubben råder i dag over tre 11-mands baner samt en 7-mands bane og fire omklædningsrum.

Klubben har hold i alle ungdomsrækker, to senior hold, et old boys hold, samt et veteran hold og to plus 55 hold.

For fem år siden byggede kommunen Ejby Hallen og med den er der kommet yderligere dame håndbold samt badminton til.

På trods af klubbens begrænsede størrelse har klubben formået at udvikle to landsholdspillere, nemlig Søren Colding og Stine Larsen.

Program for fejringen

Klokken 12 til 13 spiller gamle Ejby IF68 spillere mod nuværende Ejby IF68 veteran/old boys spillere.

Klokken 13 til 14.40 spiller Ejby IF68 senior 1 første turneringskamp mod Herstedøster.

Klokken 14.45 til 15.45 Grand super landskamp mod Burseryd IF fra Sverige.

Klokken 14.45 til 15.45 Veterankamp Ejby IF68 mod Carlsberg.

Hele dagen er der hoppeborg for børnene