En søndag med rullesport og streetaktiviteter

På søndag er der masser af gadeaktiviteter for børn og unge flere steder i Brøndby. Foto: Brøndby Ungdomsskole

BRØNDBY. På søndag er der liv og glade dage for både rulleskøjter, løbehjul og skateboards flere steder i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Der er lagt op til en aktiv dag på hjul i Brøndby på søndag.

Klokken 11 indtager rulleglade børn Nygårds Plads i Brøndbyøster, når Rullesportsdagen skydes i gang, og kl. 12 laver Brøndby Ungdomsskole Street Day på skaterbanen ved Dyringparken i Brøndby Strand.

Rullesportsdagen

Rullesportsdagen på Nygårds Plads er fuld af konkurrencer på rulleskøjter, løbehjul og skateboards for børn og unge til og med 15 år.

Børnene konkurrerer i distancer fra 700 m og op til 7 km og i tricks, så alle kan være med, både nybegyndere og øvede.

Løbene afvikles på en afspærret 700 meter rundstrækning og der er medaljer til alle og præmier til de hurtigste.

StreetDay fuld af liv

Samme dag, kl. 12-15 kan man dyrke skateboard, parkour, gadefodbold og graffiti, på StreetDay i Brøndby Strand.

Her byder Ungdomsskolen på konkurrencer, instruktion, tips og tricks på ramperne ved Brøndby Strand Skole (Søholt).

Professionelle skatere er klar til at tage imod både løbehjul og skateboards, der er musik fra Dj-pulten og graffitikunstneren Cheeky giver folk mulighed for at være kreative med spray og tusch.

Se mere om rullesportsdagen på www.rullesportsdagen.dk. Man kan også tilmelde sig på dagen

Man kan læse mere om StreetDay på www.brondby-usk.dk. Tilmelding er ikke nødvendig