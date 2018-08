Et væld af danske mesterskaber til GIC Atletik

Finn Ankerstjerne kom hjem med fem guldmedaljer. Foto: GIC

SPORT. 11 guld, seks sølv og en bronzemedalje blev det til ved de danske Veteranmesterskaber i Randers

Af Jesper Ernst Henriksen

Årets store begivenhed for atletikfolk er de danske mesterskaber, således også for veteranerne i Glostrup. Syv atleter deltog og alle kom hjem med metal. Den ældste deltager, Finn Ankerstjerne i aldersgruppen 80+, kom hjem med fem guldmedaljer. Det bedste var nok hans hammerkast på 33,19 meter. Finns datter, Laila Ankerstjerne i 50+, fik to guld og en sølvmedalje og især hendes længdespring på 4,50 m var i særklasse.

Linda Bagge, som er i samme aldersklasse, tog sig af hammer- og vægtkast. Efter en lang skadespause var hammerkastet på 28,23 m godkendt.

I aldersgruppen 60+ har Karsten Krog været stabil i kuglestød lige under de 11 m og hans andenplads med 10,56 m er ok med mere end 2 m ned til nr. 3. En anden Karsten med efternavnet Hessilt har i mere end en menneskealder præget toppen af kastedanmark og to guld hvoraf hammerkast med 36,66 m er i særklasse.

Lilli Christensen i 70+ fik 4 sølv og Britta Durland i samme aldersklasse fik bronze i vægtkast.