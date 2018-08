Fængsel for uagtsomt manddrab og våbenbesiddelse

BRØNDBY. Glostrup Ret har idømt to mænd fængselsstraffe for uagtsomt skuddrab på en 21-årig mand, for ulovlig våbenbesiddelse og for at skaffe den anvendte revolver af vejen

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er tale om to mænd fra Brøndby, som blev varetægtsfængslet i oktober og november 2017 efter en fælles ven – en 21-årig mand fra Brøndby – døde efter at være blevet skudt i brystet med en revolver i en lejlighed på Kirkebjerg Søpark i Brøndby den 5. oktober 2017.

Det har ikke været muligt at klarlægge de nærmere omstændigheder vedrørende skudafgivelsen, idet retten i sin dom afviste blandt andet den tiltaltes forklaring som utroværdig.

Den ene tiltalte – en 28-årig mand – blev dømt for at forvolde vennens død med skuddet under særligt skærpende omstændigheder. Såvel anklagemyndigheden som retten vurderede, at det skete ved et uheld og ikke som forsætlig handling.

Den anden tiltalte – en 21-årig mand – blev dømt for at bortskaffe revolveren, som han efterfølgende smed på Vestvolden i Brøndby Kommune.

Begge blev dømt for at have besiddet revolveren, produceret af Smith & Wesson, under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med det hændte.

Den 28-årige hovedmand blev idømt tre år og ni måneders ubetinget fængsel, den 21-årige blev idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel og begge blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

-Hvis man håndterer den type farlige ulovlige våben med risiko for, at andre kommer til skade, må man forvente en særdeles hård straf, selvom det ikke sker med vilje, siger specialanklager Morten Frederiksen, Københavns Vestegns Politi.

De dømte har taget betænkningstid med hensyn til eventuel anke.