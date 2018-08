Fest der gav gode oplevelser

Lørdag holdt foreningen vi-gør.dk fest for børnefamilier og mange var mødt op for at være med. Foto: David Meier

GLOSTRUP. Lørdag holdt foreningen vi-gør.dk fest for børnefamilier, og selv ikke afbrændingsforbuddet kunne stoppe festglæden

Af Heiner Lützen Ank