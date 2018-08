Festligt 50-års jubilæum i Ejby IF68

Den store begivenhed til jubilæet var en Grand super landskamp mod Sverige. Foto: Ejby IF68

GLOSTRUP. Lørdag afholdt Ejby IF68 sit 50-års jubilæumsarrangement med masser af fodbold og fest om aftenen i Ejbyhallen

Af Jesper Ernst Henriksen

Første del af fejringen stod i fodboldens tegn. Ejbys 1. hold spillede sin første kamp i efterårssæsonen mod naboerne fra Herstedøster. De mange tilskuere gjorde deres til, at holdet fra Ejby fik de ekstra kræfter, der førte frem til en velfortjent sejr på 4-1. Ejby fik dermed et godt afsæt for efterårets kampe i serie 3.

Eftermiddagens sportslige højdepunkt var dog ”Grand Super (+55 år) landskampen” mod svenske Burseryd IF. Begge hold have landskampstøj i de rigtige farver, så det var et flot syn, da holdene stillede op til de traditionelle holdbilleder. Landskampen blev sparket i gang af Glostrups borgmester John Engelhardt, der i bedste fairplay stil sendte bolden til nærmeste svensker med en hård og præcis aflevering. Svenskerne kom foran 0-4, og mod slutningen af kampen fik Søren Busk pyntet på resultatet til slutresultatet 1-4. Da skuffelsen havde lagt sig var spillerne fra Ejby enige med de mange tilskuere i, at det var det bedste hold, der vandt.

Klokken 18 startede festen i Ejbyhallen for de knap 200 deltagere i aftenens jubilæumsfest. Borgmester John Engelhardt, roste både på Glostrup Kommunes og på egne vegne det store arbejde klubbens frivillige lægger for dagen. Det er med til at give nogle gode rammer for Ejby som et velfungerende lokalsamfund, hvor det er trygt og rart at bo. Ejby IF68´s formand Per Colding takkede borgmesteren for de pæne ord, og rettede derefter sin tale til de mange personer, der fra klubbens start i 1968 og frem til i dag har ydet en fremragende indsats, blandt andet den tidligere formand gennem 22 år Allen Jensen, og den tidligere førsteholdstræner Henning Hansen.

For mange af festens deltagere var det et gensyn med gamle venner, skolekammerater etc., som man ikke havde set i flere år. Mange nye Ejbyborgere havde også købt billet, og de fik den bedste introduktion til både fodboldklub og lokale ildsjæle.

Alt i alt blev dagen lige så god som klubben havde håbet på.