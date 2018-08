Fik ros i Italien

Danserne fra Hvissinge Danse Forening var til stævne i Italien. Foto: Mette Bangsborg (HDF)

SPORT. Hvissinge Danse Forening har været i Italien til et kæmpe stævne, hvor de var så gode, at de fik lov til at være med i det store afslutningsshow

Af Jesper Ernst Henriksen

I uge 27 sendte Hvissinge Danse Forening (HDF) igen et hold afsted til Italien for at deltage i en kæmpe danse- og gymnastik festival ”Festival del Sole” som finder sted i Riccione hvert andet år. En festival med deltagere fra alle lande i Europa.

5.700 glade deltagere som alle lavede opvisninger på de seks store scener, som var placeret i byen og langs med stranden. Der blev trænet hver formiddag og afsluttet med en velfortjent tur i vandet bagefter.

HDF lavede tre opvisninger og blev udtaget til at lave en opvisning til det store afslutningsshow fredag aften.

– Det var en fantastisk oplevelse for alle børnene, som alle ydede en utrolig flot indsats og fik vist publikum et mega fedt danseshow. Vi er utrolig stolte af det børnene har præsteret, de har alle sammen knoklet for at få lavet nogle superflotte danseshows, siger Mette Bangsborg fra HDF og fortsætter:

– Turen til Festival del Sole har været en fantastisk tur, hvor alle børn fik opbygget en masse nye gode venskaber på tværs af alder. Det var børn i aldersgruppen 10 – 18 år som deltog, og det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan store og små hyggede sig sammen. Det er en fornøjelse at være med til at give børnene sådan en kæmpe oplevelse. Stor tak til alle trænere og frivillige, som har lagt et kæmpe stykke arbejde i at gøre turen til en helt fantastisk og uforglemmelig tur. Efter denne tur, glæder vi os til at starte vores nye sæson op i uge 35 med en masse spændende dansehold.

Se dem til festival

Den 25. august 2018 vil alle få mulighed for at se showet til Glostrup Festivalen. HDF opviser midt i aktivitetszonen klokken 15.30.