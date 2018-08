Fiskebil hver torsdag

Fiskebilen holder hver torsdag ved Rema1000 på Vallensbækvej. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Fremover vil S-U og Johns Fisk stå foran Rema1000 på Vallensbækvej hver torsdag med friske fisk og færdige retter

Af Jesper Ernst Henriksen

Hver torsdag vil der være nem adgang til friske fisk i Brøndbyvester. Her står S-U og Johns Fisk nemlig på parkeringspladsen foran Rema1000 fra 10 til 17.

Fiskebilen drives af John Andersen og Sarawan Sukanya, der har Thailandske rødder. Og indholdet i fiskebilen er da også en blanding af de danske og de thailandske fisketraditioner. For eksempel laver Sarawan thailandske fiskefrikadeller på panden hele dagen, så de er lune, når man får dem med hjem.

Fiskebilen har base i Guldborg, hvor der er plads til de danske fisketraditioner. Her har de nemlig et røgeri og et skærerum til at gøre fisken klar til salg.

– Alt vores fisk bliver fanget på dagsbåde, der kun er på vandet en dag. De kommer i havn ved vestkysten om morgenen og fisken bliver sendt med fragtbil til os, så vi har det om aftenen, og så sælger vi det i fiskebilen næste dag, siger John Andersen.

Han er også stolt af, at fiskebilen kun sælger bæredygtig fisk. Det betyder for eksempel, at alt laks fra bilen er fra Færøerne og er opdrættet uden antibiotika og GMO.