Flere unge frivillige på Glostrup Festival

GLOSTRUP. På dette års Glostrup Festival er der et stigende antal unge, der melder sig til frivillige opgaver. Hvad motiverer dem til at melde sig, og hvad vil de gerne ha’ ud af det?

Af Jesper Ernst Henriksen

På Glostrup Festival samarbejder cirka 100 frivillige i tre hektiske dage om at få festivalen til at lykkes. De holder opsyn ved nødudgange, servicerer kunstnere, sælger drikkevarer og meget mere. De enkelte frivillige deltager i forskelligt omfang, der spænder fra et par timer til alle tre dage.

Der kan være flere grunde til at være frivillig på en festival. På mange festivaler kan det lokke at arbejde for en ”gratis” billet. Det er dog ikke noget, Glostrup Festival kan tilbyde, da der er gratis adgang. Men der er mange frivillige, der gerne vil deltage alligevel.

– Det, jeg hører igen og igen, er begrundelser som superhyggeligt, godt samvær, fællesskab, lære nye mennesker at kende. Netop fællesskab og samvær er det, vi gerne vil dyrke på Glostrup Festival, siger frivilligkoordinator på Glostrup Festival, Lotte Olsen.

Xenia Frank er 19 år, og det er første gang, hun prøver at være frivillig på en festival. Hun vil gerne hjælpe på Glostrup Festival, selvom hun egentlig bor i Brøndby.

– Det bliver superspændende at se, hvordan det er at være frivillig. Jeg har været med på Glostrup Festival de sidste to år, men som tilskuer. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med en masse andre unge mennesker, som gerne vil gøre en forskel og sørge for, at det bliver en god oplevelse for alle mennesker.

Freja Møllebæk, 21 år, er med for tredje gang.

– Det fedeste ved at være frivillig på Glostrup Festival er helt klart alle de mennesker, du møder. Der er en virkelig hyggelig stemning, og man lærer bare hinanden rigtig godt at kende.

Det er også muligt at få en opgave, der rækker lidt ud over de tre festivaldage. Victor Seifert Hegelund, 18 år, er frivillig på Glostrup Festival for tredje år i træk. Han har fået en opgave, der skal løses både før, under og efter festivalen.

– Alle årene har jeg taget billeder for at promovere festivalen. I år har jeg været så heldig at blive Frivillig Social Media Manager. Det går ud på, at jeg skal sprede kendskabet om Glostrup Festival på de sociale medier. Det er en spændende udfordring, som jeg har taget for at udvikle mig inden for kommunikation, og fordi det bare er superfedt at være frivillig på Glostrup Festival.