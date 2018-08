Fodbolden rullede

Holdet fra Stark, vandt over Danske Bank i finalen Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Fredag dystede 11 hold om at vinde pokalen ved fodboldturneningen på Glostrup Festival

Af Heiner Lützen Ank

Musikken, Tivoli og de lokale foreninger fylder meget på Glostrup Festival.

Men ikke alt. For fredag var det fodbolden, der var i centrum. Således dystede 11 hold om at få lov til at løfte den store pokal.

Flere firmaer fra lokalområdet havde sendt et hold, blandt andet Arbejdernes Landsbank.

– Vi er af sted for at hygge os lidt med kollegaerne, siger Rasmus, der uden at gå i detaljer afslører, at holdet ikke tabt nogle kampe og ikke lukket mål ind.

Dog har holdet åbenbart ikke vundet så mange kampe. For da semifinalerne og finalen skal spilles, er det uden deltagelse af holdet fra Arbejdernes Landsbank.

Huset på Christiansvej, et aktivitetshus og værested for sindslidende, havde også et hold med.

Holdet var i dagens anledning blev forstærket med kræfter udefra. For Morten arbejder ikke til daglig i Huset på Christiansvej, men i Psykiatrisk Center Glostrup.

– Vi har tabt alle vores kampe, men det er godt nogenlunde. Vi har spillet lige op med de fleste andre hold.

Deltagelsen i fodboldstævnet passer godt ind i aktiviteterne i Huset p Christiansvej, fortæller Morten:

– De træner fodbold en gang om uge, og det er derfor naturligt at være med her. Så det er fedt, at vi kan være med.

Da det endelige resultat skulle gøres op, var det dog hverken Huset på Christiansvej eller Arbejderens Landsbank, der kunne kalde sig mestre, men derimod holdet fra Stark, der vandt over Danske Bank i finalen.