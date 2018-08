Glostrup Bibliotek sætter fokus på digital sundhed

GLOSTRUP. Glostrup Bibliotek indleder i august en kampagne for Vestegnens unge, der skal sætte fokus på digital sundhed. De får blandt andet besøg af Twerk Queen

Af Jesper Ernst Henriksen

I samarbejde med Glostrup Albertslund Produktionsskole og med finansiel støtte fra Glostrup Kommunes sundhedspulje, vil Glostrup Bibliotek sætte fokus på digital sundhed.

Digital sundhed er en forlængelse af digital dannelse og kampagnens formål er at få unge til at overveje, hvilke valg de hver dag tager, når de bevæger sig på de sociale medier.

– Vi ser i dag, at der, trods mere og mere fokus på den digitale dannelse, stadig mangler nogle guidelines til, hvordan man som ung begår sig på nettet. Vi ser desværre en tendens til, at hvad der foregår på telefonen og på computeren bliver en anden form for virkelighed, hvor selvværd og selvtillid gøres op i likes og antal følgere. Det siges, at de unge i dag er digitalt indfødte, men vi på Glostrup Bibliotek vil gerne skifte fokus og tage del i at lære de unge at begå sig i de digitale fællesskaber, ligesom vi lærer dem at begå sig i de sociale, siger Mette Bom Jensen fra Glostrup Bibliotek.

Twerk Queen

Digital sundhed er ikke en belæring – det er snarere en håndsudstrækning til Vestegnens unge, om at biblioteket i Glostrup er på deres side. Netop derfor har Glostrup Bibliotek invitereret Louise “Twerk Queen” Kjølsen til at holde foredrag. Twerk Queen har ikke kun et perspektiv på at være en del af de sociale medier qua hendes persona, hun kan også formidle de tanker og overvejelser digital dannelse er, så de unge ikke føler sig belært af deres forældre og lærere. Louise Kjølsen vil i sit foredrag give guidelines til de unge om livet på nettet – hun vil bl.a. komme ind på hævnporno, dick-pics, samtykke, online-debatter og de urealistiske forventninger, som de unge kæmper med.

Derudover har Glostrup Bibliotek indgået et samarbejde med Lommefilm – et firma, som specialiserer sig i at formilde via mobilen. Det er målet, at de unge producerer små-film, hvor de via workshops får hjælp og vejledning til at reflektere over, hvad det vil sige at være digital sund. Lommefilm faciliterer de to workshops på Glostrup Bibliotek; den ene hvor filmningen er i fokus, den anden hvor redigeringsprocessen er i fokus. Der vil ved begge workshops bliver lagt vægt på de etiske og moralske overvejelser et liv på nettet kræver, at man gør sig.

Til slut inviteres alle til en fernisering på biblioteket, hvor de unge kan præsentere deres film og fortælle om de overvejelser de nu gør sig ved at være aktiv på nettet.

Datoer

• Foredrag med Louise “Twerk Queen” Kjølsen. 16. august, kl. 17 på Glostrup Bibliotek. Tilmelding på biblioteket eller via Glostrup Biblioteks facebookside.

• Workshop med Lommefilm 21. august, kl. 13 på Glostrup Bibliotek.

• Workshop med Lommefilm 28. august, kl. 13 på Glostrup Bibliotek.

• Fernisering 13. september, kl. 17 på Glostrup Bibliotek.