Gode råd om trafik efterlyses

Der skal laves en ny trafikhandlingsplan i Brøndby og borgerne opfordres til at komme med input. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby skal være mere trafiksikker og derfor inviterer kommunen borgerne til at komme med forslag. Idéerne vil indgå i arbejdet med en ny trafikhandlingsplan

Af Heiner Lützen Ank

Hvor mangler der belysning, så man trygt kan komme hjem på cyklen om aftenen? Hvor skal der være bedre oversigtsforhold og halter det med tilgængeligheden et sted?

Det er spørgsmål som disse, Brøndby Kommune gerne vil høre borgerne om, så alle input kan komme med i det arbejde, man skal i gang med i den kommende trafikhandlingsplan.

– Det skal være trygt at færdes i Brøndby. Det gælder for alle: Børn på vej i skole, unge på vej hjem fra byen eller pensionister på cykel. Derfor spørger vi alle borgere. Hvis I oplever, at noget kan forbedres, så sig til, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Der skal nemlig snart laves en plan for trafikken i kommunen, og her er borgernes input vigtige.

– Snart skal vi til at lægge planerne for trafiksikkerheden i Brøndby Kommune i en ny udgave af trafikhandlingsplanen. Gå ind på kommunens hjemmeside og giv jeres besyv med der. Det var der dejligt mange, som gjorde sidst, og vi vil gerne igen have det bedste afsæt for at sætte fokus på de helt rette trafiktiltag, opfordrer Vagn Kjær-Hansen.

Ifølge Brøndby Kommune skal der være særlig fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed i forhold til kommunens store udviklingsprojekter for eksempel omkring letbanen og udviklingen af Kirkebjerg fra erhvervs- til boligområde.

Disse områder skal derfor have øget opmærksomhed i de kommende år og vil blive gransket i forhold til at få lavet de mest optimale trafikmæssige tiltag.

Det er ifølge Brøndby Kommune målet at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken over en 10-års periode.

Og man er på vej i den rigtige retning i Brøndby, hvor man oplever et fald i trafikuheld – de seneste to år har der været 27 uheld med personskade og ingen dræbte.

Men kommunen ønsker altså, at tallet skal længere ned og derfor vil den kommende trafikhandlingsplan både fokusere på trafiksikkerhed, tryghed i trafikken, fremkommelighed og tilgængelighed.

Frem til den 2. september 2018 vil der være en elektronisk formular på brondby.dk, hvor man kan skrive sit input.