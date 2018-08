Håndboldlejr på hjemmebane

Den 11. - 12. august havde Brøndby Håndboldklub arrangeret håndboldstævne i blandt andet Stadionhal 1. Foto: Brøndby Håndboldklub

SPORT. Den 11. - 12. august havde Brøndby Håndboldklub arrangeret stævne for de mindste spillere

Af Heiner Lützen Ank

I weekenden 11.-12. august blev Stadion Hal 1 og Schneekloth Hallen fyldt med håndboldglade børn i alderen 5-10 år.

I alt brugte 39 børn fra Brøndby Håndboldklub og andre klubber weekenden til håndboldtræning samt aktiviteter på tværs af årgange og køn.

Fra søndag middag stod det på kampe. De mindste spillede på lille bane, mens de største spillede på almindelig bane.

– Vi er glade over at kunne give de yngre årgange en god håndboldoplevelse. Det er en ren fornøjelse at se vores børn og unge sammen på denne måde, siger Chris Hansen fra Brøndby Håndboldklub.