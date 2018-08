Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af Mette Agner Clausen

31. august 1988

Spejdere der er værd at spejde efter

På ægte spejdermanér viser spejdertroppen ”Knuden-Brøndby” det gode eksempel

BRØNDBY. Sammen med de handlende på Brøndbyøster Torv arrangerede de i fredags og lørdags en såkaldt ”aggitations-dag”, som professionelt og alligevel hyggeligt og afslappet, demonstrerede hvad spejderbevægelsen 1988 står for: Aktiv og positiv fritid i overensstemmelse med naturen. På grønsværen mellem butiksrækkerne på Torvet blev der bagt snobrød, holdt loppemarked, solgt burgers og arrangeret dåsekastning.

Masser af grill-stegte kyllinger og spandevis af kaffe blev sponseret af Torvets handlende og solgt af spejderne som led i indsamlingen til det lokale spejderarbejde.

– Der har været travlt i butikken allerede fra først på formiddagen. Den slags aktiviteter trækker folk til Brøndbyøster Torv, konstaterede man hos Elite Købmanden.

Spejderleder Ole Gyldengren:

– Uden de handlendes aktive støtte kunne et sådant arrangement ikke stables på benene. Vi startede for tre-fire år siden, da bebyggelsen havde 30-års jubilæum, og siden har Torvemarkedet været en årlig tilbagevendende begivenhed.

Optiker Henriksen gav bedre syn for færre penge under Torveaktiviteterne, Torvebageren sørgede for kaffen, Dankøb satte sine potteplanter ned, Stofrullen klippede sweatshirts for børn og voksne til særpris, Vinstokken introducerede en let Bergerac-rødvin fra ’86, Frisør Korup klarede sensommerhåret, ligesom Telfer, slagter Lau solgte hestekød ekstra billigt, Moderne Køkkenudstyr satte havemøblerne ekstraordinært ned, Brøndby Sport 2 havde udsalg af danske Hummel, hos Gardenia kunne man få efterårslyng i blomst med hjem, og Butik B havde vinduet fuldt af dansk modetøj fra Brandtex til bundpriser.

Wirgo

26. august 1998

Bygger genbrugs­station i Hvissinge

En genbrugsstation for byggeaffald ser snart dagens lys på en del af Bergsøe-grunden. Kommunens miljøudvalg gav i onsdags sin principielle godkendelse til projektet

glostrup. Grundejerne i området reagerede stærkt, da de fandt ud af planerne om at etablere genbrugsstationen på Bergsøe-grunden. De frygtede for støj- og lugtgener samt øget trafikbelastning. Efter et møde med miljøudvalgsformand Peter Sørensen blev de dog noget beroligede.

– Men vi ville selvfølgelig helst have undgået at få en genbrugsstation placeret lige op ad vores boliger. Vi er ærgerlige over, at vi ikke er blevet informeret om sagen før, for det er et tiltag som afgjort vil få indflydelse på dagligdagen, mener Tina Kaa fra Grundejerforeningen Østerager, en af de fem grundejerforeninger, der var til stede ved mødet med Peter Sørensen.

Når borgerne ikke tidligere har været informeret om planerne – for eksempel i form af en nabohøring – skyldes det ifølge Peter Sørensen, at kommunen principielt ikke kan nægte ejeren at etablere genbrugsstation, hvis der foreligger en miljøgodkendelse fra Amtet, og projektet i øvrigt er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Gib

27. august 2008

Ingen købstilbud på Vallensbæk-grund

Vallensbæk har budgetteret med at få 16 mio. kr. for et stykke jord i den nordlige del af kommunen, men hidtil har ingen købere vist interesse

vallensbæk. Vallensbæk har ikke fået et eneste købstilbud på et 5.500 kvadratmeter stort stykke jord, som kommunen har sat til salg i den nordlige del af byen. Vallensbæk har budgetteret med at få 16 mio. kr. for jorden.

Oprindeligt havde kommunen planer om at bruge jorden til plejeboligbyggeri, men da man i stedet valgte at bygge 36 plejeboliger på en grund i Højstrupparken, var det ikke nødvendigt at have jordstykket i reserve. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen, at jorden i stedet skulle sælges til boligbyggeri.

Et salg har imidlertid vist sig langt sværere end ventet.

– Vi har slet ikke fået nogen købstilbud. Derfor har vi nu valgt at sætte en ejendomsmægler til at sælge jordstykket. Vi giver mægleren tre måneder til at undersøge markedet og få jorden solgt, siger borgmester Kurt Hockerup (C).

Selvom et salg hidtil har vist sig umuligt, frygter borgmesteren dog ikke, at det får negative konsekvenser for budgettet, hvor indtægten altså er indregnet.

– Vi har ejerlejligheder til salg, som, vi forventer, vil indbringe 7-8 mio. kr., og derudover bliver der en difference på en driftsbygning, vi sælger, så vi er dækket ind i budgettet, siger Kurt Hockerup, der tilføjer, at Vallensbæk Kommune fortsat regner med at få solgt jorden og dermed få den forventede indtægt.

– Men det siger noget om, hvordan boligmarkedet har udviklet sig på det seneste, erkender Kurt Hockerup.

Tob