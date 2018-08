Ingen må ryge i skoletiden

Som den sidste skole i Vallensbæk er Vallensbæk Skole nu blevet røgfri i skoletiden. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. På Vallensbæk Skole er der nu indført røgfri skoletid. Dermed er alle skolerne røgfrie

Af Heiner Lützen Ank

”Man er ikke sej, når man ryger.”

Sådan lyder det fra elevrådet på Vallensbæk Skole, der har været med i processen om en røgfri skole.

Det samme mener formand for skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole Anja Gade er vigtigt:

– Jeg bliver lidt høj over, at eleverne er positive og bakker op om, at skolen skal have røgfri skoletid. Vi har drøftet det i et stykke tid, men nu er vi enige om, at det er det, vi sammen vil. Jeg synes og tror på, at et godt samarbejde og en god dialog mellem ledelse, hjem og elever er den bedste måde at indføre adfærdsændringer på.

Alle skoler er nu røgfrie

Med indførelse af røgfri skoletid på Vallensbæk Skole kan Vallensbæk Kommune bryste sig af, at alle kommunens folkeskoler har røgfri skoletid.

Det betyder, at det ikke er tilladt for eleverne at ryge i skoletiden. Forbuddet gælder også uden for skolens område, for eksempel for elever der i 7.-9. klasse har tilladelse til at forlade skolen.

Flere unge ryger

Undersøgelser fra både Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen dokumenterer, at efter flere års fald i antallet af unge, der ryger, er tendensen vendt og flere unge er igen begyndt at ryge.

Røgfri skoletid er derfor en af de indsatser, kommunen kan benytte i bestræbelserne på at forebygge at børn og unge begynder at ryge.

Røgfri skoletid er relativt nyt i Danmark, men er udbredt med succes i flere nordiske lande.

Også på den lange bane

Undersøgelser viser, at når de unge forlader folkeskolen og starter på en ungdomsuddannelse, begynder flere at ryge. For at forebygge på den lange bane, arbejder ni kommuner på Vestegnen og Sydamager sammen om en røgfri generation i 2030.

– Vi ved, at røgfri skoletid har en præventiv virkning i forhold til at forebygge rygestart senere i ungdomslivet. Vi er nogle små kommuner herude, og de unge bevæger sig på tværs af kommunegrænserne, blandt andet når de starter på en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de møder de samme signaler alle steder, udtaler projektleder Helle Stuart.

Vallensbæk går forrest

Vallensbæk Kommune er den første af de ni kommuner, der har indført røgfri skoletid på alle skolerne. Men tendensen breder sig.

– Også flere af de øvrige kommuner i samarbejdet arbejder på at få røgfri skoletid. Alle skolerne i Dragør har for eksempel røgfri skoletid fra 1. august. I Hvidovre er en tredjedel af skolerne røgfrie, og flere er på vej efter sommerferien. Så vi er rigtig godt med her på Vestegnen og Sydamager, tilføjer Helle Stuart.