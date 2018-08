Kaffe og kage mod ensomhed

Camilla Sommer vil gerne besøge ensomme ældre. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Camilla Sommer har fået en rigtig god idé. Hun cykler og går rundt i Glostrup og sælger lodsedler for Børns Vilkår. Men de penge, som sælgerne normalt får, bruger hun på kaffe og kage, som hun tager med på besøg ved ensomme medborgere

Af Jesper Ernst Henriksen

Camilla Sommer fra Glostrup har en morfar, som hun elsker at besøge – og som elsker at få besøg af hende. De to kan hygge sammen i timevis.

– Min morfar synes bare det er hyggeligt, at jeg er der. Vi snakker om alting og ingenting. Det behøver ikke at være, at han har været på hospitalet. Det kan lige så godt være at der er leverpostej på tilbud i Rema. Det er alt, vi bare kan sidde og sludre om. Han elsker når jeg er der og jeg elsker, når jeg er der. Det er ikke så tit, jeg har mulighed for at være der, men når jeg har, så nyder vi det virkelig. Her den anden dag skulle jeg hente en hækkeklipper. Det endte med at blive et besøg på lidt over en time, fordi vi sad og sludrede om hele verdenssituationen, fortæller hun.

Desværre er det ikke alle, der er så heldige at have familie eller nære venner tæt på. Mange – især ældre – er ensomme. Derfor vil Camilla Sommer gerne komme på besøg ved nogle andre ældre fra Glostrup, der er ensomme.

– Så kunne jeg komme og hygge lidt omkring dem. Jeg ligger gerne øre til en god historie, og jeg snakker selv ret meget, så der er sjældent stille, når jeg er til stede. Jeg synes, det er forfærdeligt, at nogle ældre mennesker skal være ensomme det sidste stykke af deres liv. At de ikke føler, at de kan snakke med nogen, som gider høre på deres historie, siger hun.

Har prøvet det før

Camilla Sommer er netop startet på et nyt arbejde, hun har børn og hun er i gang med en uddannelse. Alligevel er der tid i weekenden til at komme på besøg ved ensomme ældre.

– Det er også meget givende for mig. Jeg føler, jeg gør noget godt for et andet menneske. Jeg føler jeg lærer noget af de her mennesker, de har så meget livserfaring, som jeg kan tage ved lære af. Det kan jeg ikke på en time, men det kan jeg, hvis jeg kommer en time her og en time der, siger hun.

Derudover sælger hun også lodsedler. Børns Vilkår har et lotteri, hvor sælgerne får en lille del af omsætningen.

– Overskuddet fra salg af dem er reelt set til mig. Men de skal ikke bruges på mig, men på at jeg kan være besøgsven hos nogle enlige i Glostrup og på Vestegnen. Det er ikke fordi, det koster mig noget at komme ud til dem, men jeg kan tage en pose kaffe og nogle småkager med. På den måde får jeg samlet nogle penge ind til Børns Vilkår og kommer ud til nogle af de enlige rundt om, siger hun.

Hun har selv tidligere arbejdet i hjemmeplejen, hvor hun så, hvor meget det betyder, hvis man har bare to minutter til at høre en historie.

– Det var rigtig vigtigt, at de følte, man lyttede til, hvad de sagde. At man ikke bare kom ind og gik ud af døren igen. Hvis man strukturerede sit besøg godt, kunne man godt føre en samtale. De blev gladere og de smilte meget mere, når jeg kom og når jeg gik, fordi de vidste, at jeg havde tid til at høre på dem. De var ikke bare et besøg, de var borgere, jeg rigtig gerne ville hygge lidt omkring, men jeg skulle jo følge en tidsplan. Den tidsplan skal jeg bare ikke følge nu, det er min egen tidsplan, og den er rimelig large, når den er der.

Lige nu er Camilla Sommers eneste udfordring, at hun ikke har kontakt til nogen ensomme ældre.

– Jeg kan jo ikke gå rundt og banke på døren og spørge – er du ensom?, siger hun.

Så hvis nogen selv er ensomme eller har pårørende, der er ensomme, kan de kontakte Camilla Sommer på telefon 42 16 87 89 eller på mail camilladbkisum@hotmail.com.