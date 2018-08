Klar til Glostrup Festival

Fredag, lørdag og søndag er der igen gang i Glostrup Festival. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fra på fredag går det løs igen til Glostrup Festival, hvor årets hovednavn er Dodo & The Dodos, og der er masser af aktiviteter arrangeret af foreninger, institutioner og virksomheder fra Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra fredag til søndag vil området omkring Glostrup Stadion igen summe af liv. Her bliver der for tredje gang afholdt Glostrup Festival, og det er igen ganske gratis at komme med.

Det starter fredag aften, hvor fodboldturneringen AL-bank cup for virksomheder bliver afholdt. Derudover er der fest i musikteltet.

Den store dag på festivalen er igen lørdag. Her er der masser af aktiviteter i aktivitetszonen.

– Vi er rigtig glade for, at virksomheder, organisationer og foreninger bidrager til underholdningen. Der er alt lige fra historiske aktiviteter fra Byhistorisk Hus til ny teknologi som en virtual reality stol. Der er noget for alle aldre, lige fra ansigtsmaling for børnene til linedance for den lidt ældre generation, siger Lotte Olsen, der har været med i planlægningen fra Glostrup Kommune.

Bredt musikalt program

Årets hovednavn på den store scene er Dodo & The Dodos, men der er også masser af andre ting at glæde sig til.

– Vi har prøvet at lave et bredt program. Vi har delt programmet lige kønsmæssigt, så vi har lige så mange mandlige som kvindelige kunstnere på programmet. Vi har også delt programmet, så der er noget for alle aldersgrupper, siger Lotte Olsen.

– Søndag bliver en rigtig familiedag med Master Fatmans jazzskole og kaffe og kage i boderne, siger Lotte Olsen.

Glæder sig til Dodo

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen, har selvfølgelig også tænkt sig at være på Glostrup Festival.

– Jeg kan rigtig godt lide musik, så jeg glæder mig meget til at se Dodo. Jeg var ung i 80’erne, så det synes jeg var rigtig godt. Så glæder jeg mig også til Master Fatman, siger han.

Han kommer på Glostrup Festival med sine børn, og han er også rigtig glad for, at der er mange aktiviteter for dem.

– Jeg glæder mig til at se og være med til alle de aktiviteter der er om lørdagen for børn. Det glæder mine børn sig også til. Jeg kunne godt tænke mig flere gratis fornøjelser dernede. Jeg synes det er vigtigt, at det bliver en familiefest, siger han.

Fordi det er en familiefest, vil Dan Kornbek Christiansen også se, om at kan lade sig gøre at få alkoholfri øl i barene.

– Det kan være rart med en kold øl, men det kan også være rart at kunne køre hjem, siger han.

Derudover vil han sikre, at man ikke kan købe cigaretter på pladsen.