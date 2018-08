Kørestol kun med sæsonkort

Jeg sidder og er dybt skuffet. Jeg kommer af og til på Brøndby Stadion og er vild med det. Desværre er det slut, da de handicappladser, de har, alle er solgt til sæsonkortholdere.

Det vil sige at jeg ikke kan komme der mere. Der mistede jeg så meget til det hold, jeg har været vild med siden jeg kom til kommunen i ’65.

Thomas Skov Petersen, Marketingchef, Brøndby IF

Kære Diana. Vi er helt enige i, at det er møg ærgerligt, at vi p.t. ikke har plads til alle, der har behov for kørestolspladser. Vi har i dag 27 kørestolspladser på Brøndby Stadion, og de er i denne sæson alle solgt som sæsonkort. Vi er i fuld gang med at kigge på, hvad der er af muligheder for at udvide kørestolsfaciliteterne, så vi kan få plads til endnu flere. Indtil vi har en løsning, så har vi derfor desværre ikke nogen ledige enkeltkampsbilletter til kørestolsbrugere. Derfor arbejder vi på et system, hvor kørestolsbrugere med sæsonkort kan melde ind til os med de kampe, de ikke kan deltage i, så får vi mulighed for at finde en anden bruger til pladsen. Vi har til samme formål oprettet en venteliste, hvor vi skriver de forskellige henvendelser op, og så kan vi kontakte folk, hvis der kommer nogle ledige pladser. Så I første omgang vil vi anbefale at du skriver til billetter@brondby.com, så sørger vi for, at du kommer på ventelisten, ligesom du altid er velkommen til at ringe til os.

Sidst, men ikke mindst, tak for støtten igennem de mange år. Det værdsætter vi utrolig meget.