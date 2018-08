Læserkonkurrence: Vind en tur i cirkus

Cirkus kommer til byen. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP OG VALLENSBÆK. Cirkus Baldoni kommer igen til Glostrup og Vallensbæk. I år vil de fejre, at det er 250 år siden, at der første gang var cirkus i verde

Af Jesper Ernst Henriksen

I år er det 250 år siden, at cirkus blev ”opfundet” af en engelsk officer. Måske ikke i den form som vi kender det i dag, hvor der optrædes i smukke telte med et orgie af lys, lyd, glitter og glamour. Dengang var det markedsgøgl, gadeunderholdning og dværgkast, der så dagens lys. Cirkus Baldoni hylder 250 året for Cirkus med en forrygende og fejende flot forestilling som de har valgt at kalde Danish Dynamite.

I år kan man møde verdens illusionist Kim Kenneth, der på sin helt egen facon vil tryllebinde enhver.

Ligeledes fra Danmark kommer Freddie Steckel. Freddie vil sammen med sin helt nye partner tage publikum med på en ”falden på halen” rejse. Det eneste han behøver er en stol og et bord, så har vi et nummer i særklasse.

Helt fra Mombasa i Kenya kommer fire akrobater, der snor sig, bygger menneskelige pyramider og jonglerer.

Sabel balance er en cirkus disciplin, ikke mange mestrer, men Baldoni har i år fået fat i en af de bedste. Fra Italien kommer Jessica.

En vaskeægte cirkusprinsesse hører sig naturligvis også til i et vaskeægte cirkus. Miss Maria er syvende generation af en Tjekkisk artistfamilie. Når hun svinger sig øverst i cirkus kuplen langt oppe over manegen sidder de fleste og holder vejret i spænding.

Klovnerier er der som altid rigeligt af i Cirkus Baldoni.Danilo bliver i år ledsaget af sin partner Cindy, men også af Eddie, der nærmest er et musikalsk geni og spiller på stort set alle blæseinstrumenter.

Konkurrence

Cirkus Baldoni og Folkebladet udskriver i fællesskab en konkurrence om cirkusbilletter Du skal svare på følgende spørgsmål:

Hvor mange år er det siden, at Cirkus blev opfundet? Send dit svar til konkurrence@folkebladet.dk

Skriv dit navn, telefonnummer, adresse i mailen og hvilken af de to forestillinger, du vil med til.

Konkurrencen er kun for beboere i Folkebladets område.

Kun ét svar per husstand.

Vinderne får svar per mail den 13. august.

Skulle forestillingen mod forventning, for eksempel på grund af regn, blive aflyst ydes ingen erstatning.

Se evt. ændringer på Cirkus Baldonis hjemmeside. Vi skal have svaret senest mandag den 13. august klokken 12. Præmier:

Til begge forstillinger udlodes der:

1. præmie: 4 billetter til en værdi kr. 190 pr. billet samt et billede med vinderen og løven Leonardo.

2. præmier: 8 x 2 billetter til værdi 160 pr. billet.

FAKTA

Cirkus Baldoni spiller i Vallensbæk og Glostrup

De besøger Vallensbæk lørdag den 18. august kl. 15. Teltet rejses for enden af Vallensbæk Havnevej.

Søndag den 19. august kl. 15.00 ligger de vejen forbi Glostrup, her rejses teltet ved Glostrup Hallen, Stadionvej.