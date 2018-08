Middelalderlig høstmarked

Den 1. september er der høstmarked i Middelalderlandsbyen. Her kan man blandt andet se dukketeater. Foto: Steen Larsen

BRØNDBY. På lørdag er der høstmarked i Middelalderlandsbyen

Af Heiner Lützen Ank

Lørdag den 1. september arrangerer Middelalderlandsbyens Venner det traditionsrige Høstmarked.

Her vil man blandt andet kunne opleve børnevenligt middelalderdukketeater i det fri med Maskelade, flere salgsboder, arbejdende værksteder, våbenudstilling og bueskydning.

Sild som dengang

Fiskeriet efter store høstsild var uhyre vigtigt i middelalderen og skabte både indtægter til kongen og et nødvendigt kosttilskud til vestegnens middelalderbønder, der på grund af fastereglerne måtte undvære kød i store dele af året.

I middelalderen blev der således landet store mængder høstsild i fiskerlejet Ringebæk, der dengang lå ved bækkens udløb, lige mellem Vallensbæk og Brøndby havn.

Den historie bliver levendegjort under høstmarkedet ved, at der bliver varmrøget høstsild i den gammeldags røgeovn.

Høstmarkedet finder sted lørdag den 1. september kl. 10 – 16. Det foregår i Middelalderlandsbyen, og der er gratis adgang.

Markedet arrangeres af foreningen Middelalderlandsbyens Venner.