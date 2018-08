Musicalstjerner synger ved gadekæret

Gadekærskoncerterne plejer at være populære. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Gadekærskoncerten i august er en vaskeægte Vallensbæk-tradition – og som solister i år kan man opleve musical-stjernerne Silas Holst og Johannes Nymark

Af Jesper Ernst Henriksen

Den nye kapelmester for gadekærskoncerten i Vallensbæk, Jakob Lindbirk, har travlt med at øve og indstudere med det ni mand store orkester, sangerne fra Vallensbæk Kirkes Kor – og ikke mindst årets to solister Silas Holst og Johannes Nymark. Det fortæller kirkens organist, Lars Jørgensen, der har besluttet sig for at give tøjlerne videre efter at have organiseret gadekærskoncerterne i mere end et årti. Men helt slippe det kan han ikke, den gamle kapelmester – så han hjælper stadig lidt til i kulissen.

– Vi er i gang med et generationsskifte. En yngre kapelmester kan tiltrække nogle yngre solister – og måske oven i købet også nogle yngre publikummer, der kan gøre den årlige gadekærskoncert til deres egen tradition, siger Lars Jørgensen.

Den nye kapelmester Jakob Lindbirk har lang erfaring som pianist, bandleder og korleder – blandt andet fra Statens Teaterskole og Aarhus Teater.

Kendte fra musicals

Årets to solister vil være kendt af mange. Silas Holst startede som danser og har blandt andet vundet Vild med Dans flere gange. Han har de seneste år haft store roller i musicals som Grease og The Book of Mormon. Johannes Nymark er kendt fra musicalerne Aladdin, Les Misérables og Singin’ in the Rain, og derudover har han spillet med i en række film og tv-serier. Desuden var Johannes en del af gruppen Lighthouse X, der vandt det danske Melodi Grand Prix forrige år.

Der plejer at være tørvejr til gadekærskoncerten – sidste år var desværre en undtagelse. Det medførte nogle klager efterfølgende over at man ikke kunne se scenen for paraplyer.

– Derfor vil vi gerne have, at folk ikke tager paraplyer med. Hvis det bliver nødvendigt, kan man købe regnslag i boderne, fortæller Lars Jørgensen.

– Når vi er så mange samlet på ét sted, er det vigtigt at alle får en god oplevelse – og derfor vil vi også gerne have, at man lader hunden og engangsgrillen blive hjemme, siger han.

Man behøver dog ikke sulte af den grund. Ud over Spejdernes og Lions Clubs sædvanlige boder med pølser og æbleskiver er det muligt at forudbestille en madkurv, som kan hentes på dagen. De opstillede borde er alle booket – men man er velkommen til selv at tage tæpper, klapstole og klapborde med.

På www.vallensbaek.dk/gadekærskoncert kan man læse mere om bestilling af madkurv og andre praktiske oplysninger. Koncerten finder sted torsdag den 16. august kl. 18-21 ved gadekæret i Vallensbæk Landsby.