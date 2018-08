National flagdag bliver markeret

I alle tre kommuner bliver flagdagen for veteraner markeret den 5. september. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. Onsdag den 5. september bliver den nationale flagdag for udsendte igen markeret i hele området

Af Heiner Lützen Ank

Hvert år den 5. september bliver de personer, der har været udsendt som soldater eller på andre fredsskabende missioner hyldet med en flagdag.

Det er naturligvis også tilfældet i år, og er naturligvis også tilfældet i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk.

I Vallensbæk finder markeringen sted kl. 08.00 til 9.30 på Vallensbæk Rådhus. Her vil der efter flaghejsningen være brunch i rådhusets kantine.

I Brøndby finder markeringen sted på rådhuset kl. 11 til 13, hvor Brøndby Kommune inviterer på brunch.

I Glostrup bliver dagen markeret på Glostrup Rådhus fra kl. 08.00 til 9.30.

Hvis man har været udsendt og ønsker at deltage i markeringen, beder de tre kommuner om, at man tilmelder sig.

I Vallensbæk kan man skrive til dc@vallensbaek.dk eller ringe på tlf. 4797 4525 og angive antallet af personer. Vallensbæk Kommune vil gerne have oplyst, hvor og hvornår man har været udstationeret.

I Brøndby kan man skrive til lon@brondby.dk eller ringe på tlf. 4328 2103 senest 28. august. Man er velkommen til at tage en ledsager med.

I Glostrup bedes man skrive til mail til hr.politik@glostrup.dk og tilmelde sig