Kennet Bergholt (tv) er ny områdedirektør og Per Fæster Jørgensen (th) er ny filialdirektør i Danske Bank. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Danske Bank skal møde kunderne i øjenhøjde, og de skal rykke hurtigt, når kunder henvender sig, for eksempel når de gerne vil købe en bolig

Af Jesper Ernst Henriksen

Der har været en mindre rotation på de ledende poster i Danske Bank, der har påvirket Glostrup. Ny områdedirektør er Kennet Bergholt og ny filialdirektør er Per Fæster Jørgensen. Han kommer fra en stilling som filialdirektør i Ballerup. Jesper Schou, der tidligere var filialdirektør i Glostrup, rykker til Frederiksberg.

Per Fæster Jørgensen er startet i Glostrup, og det er han glad for.

– Det er fantastisk, det er en dejlig by med masser af muligheder. Jeg bor selv i Rødovre, så Glostrup er ikke helt fremmed for mig. Jeg er sikker på, at jeg kan gøre en positiv forskel, så vores kunder også kan mærke det, siger han.

For ham er nøgleordet at møde kunderne i øjenhøjde.

– Mit mål er, at alle kunder, der kommer ind af døren, føler sig velkomne. De føler, at vi møder dem i øjenhøjde og møder dem, hvor de er i livet. Det vigtigste er, at vi dækker den enkelte kundes behov, og det kan vi kun, hvis vi kender kunderne, siger han.

Det handler om nærhed.

– Jeg er i gang med at lære Glostrup at kende. Hvordan vores adgang er til vores kunder, hvordan vi møder vores kunder og hvordan vi kommer tættere på vores kunder – med det sidste som det vigtigste, siger han.

Alle slags kunder

Danske Bank i Glostrup skal give gode råd til alle slags kunder, og det starter med de unge.

– En del af vores hverdag er, at vi underviser unge i økonomisk ansvarlighed, hvor galt man kan komme afsted, hvis man giver den for meget gas i en tidlig alder, siger filialdirektøren.

Den næste fase i livet for mange er en etableringsfase, hvor man måske har en drøm om at købe en bolig.

– Vi arbejder rigtig meget med boligfinansiering, folk har en større frekvens i boligskifte, så derfor bruger vi meget tid på det, siger han.

I Glostrup er et af kravene, at banken rykker hurtigt.

– Det går så hurtigt på ejendomsmarkedet her, at der kan være rift om en ejendom. Så kan vi ikke sidde på hænderne, så skal vi levere et lånetilbud. Ellers kan det være, at kunden ikke får den ejendom, de ønsker. Og en bristet drøm, det er ikke nogen god oplevelse, siger Per Fæster Jørgensen.

Han opfordrer derfor kunder til at bruge sunday.dk, hvor man kan blive lånegodkendt døgnet rundt uden at skulle til møde i banken.

Der er også mange i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, der bor til leje, og dem skal Danske Bank også tage sig godt af.

– Dem skal vi være bank for, på lige vilkår med alle andre. Det, der er forskellen, det er kompleksiteten. De har mulighed for at komme til møde, vi rådgiver dem om det, der er relevant for dem. Vi tager udgangspunkt i at møde folk i øjenhøjde. Hvis man bor i lejebolig, har man formentlig stadig bankforretninger, for eksempel med en opsparing. Det er også stadig interessant at få afdækket deres risiko. Hvis de får en tagsten i hovedet, hvordan ser økonomien så ud for de efterladte. Der er en masse, der er relevant og vigtigt for den type kunder, siger Per Fæster Jørgensen.

Bank i lokalområdet

Danske Bank er også en bank, der tager et lokalt ansvar, siger Per Fæster Jørgensen.

– Vi er ikke så gode til at markedsføre det, vi gør. Vi åbner for eksempel i forbindelse med landsindsamlinger, hvor vi stiller medarbejdere og udstyr til rådighed, for eksempel for at få talt pengene op. Vi er ofte også ude at samle penge ind selv, siger han.

Det er også vigtigt stadig at være til stede i de områder, hvor det har været nødvendigt at lukke filialer.

– Da vi forlod Brøndby og samlede aktiviteterne i Glostrup, var vi meget opmærksomme på de kunder, vi normalt har derude, at de har adgang til kontanter. Vi kan også se, hvor meget en automat bliver brugt, og hvis den ikke bliver brugt, er der ikke nogen grund til at have den, siger han.

Derudover er filialen i Glostrup en af få tilbage, hvor der både er danske og udenlandske kontanter i kassen, og hvor det er muligt, at få rådgivning om for eksempel rejseforsikring, hvis man skal ud at rejse.