Ny gymnastiksæson venter

Rope skipping er en del af aktiviteterne i IF32 Glostrup Gymnastikforening. Foto: IF32 Glostrup

SPORT. IF32 Glostrup Gymnastikforening er klar til at byde velkommen til en ny sæson med gymnastik krydret med rope skipping, parkour og yoga

Af Heiner Lützen Ank

3. september skyder IF32 Glostrup Gymnastikforening den nye gymnastiksæson i gang. Der er kendte gengangere såsom familiehold, Leg & Spilopper og Speeddrenge og der er nye tiltag som parkour og mix for de 10-18-årige. Her underviser to tidligere gymnaster deltagerne i freerunning, parkourtricks og moves.

Igen i år er der også yoga for de voksne, og der bliver fokus på Hatha flow-yoga, som er en dynamisk form for yoga, hvor udøverne glider fra en stilling til den næste i et roligt tempo. Skal der mere rytme og tempo på, så er der også stadig Zumba-hold.

De fleste holds indsats i sæsonens løb munder ud i en serie, som vises til sæsonafslutningen ved foreningens opvisning d. 31. marts.

Desuden har foreningen et hold, De Glade Hjælpere, til medlemmer eller andre borgere, der bare gerne vil være med til at bære en forening i lokalsamfundet. Opgaverne specificeres på forhånd, så man kan byde ind, hvor man har lyst og evner.

Man kan læse mere om holdene på if32gymnastik.dk