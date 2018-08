Ny håndboldklub i Hvissinge

Janni Cold Holm er initiativtager og formand for IF32 Glostrup Håndbold og Idræt. Foto: Privat.

GLOSTRUP. I marts i år fik Glostrup officielt en ny idrætsklub, da IF32 Glostrup Håndbold og Idræt blev godkendt af kommunen. Her er der plads til alle, også folk, der ikke har spillet før

Af Jesper Ernst Henriksen

Janni Cold Holm og Tina Lindskov Larsen er initiativtagere til et nyt tilbud om idræt i Hvissingehallen. Tina har tidligere været træner i AG Håndbold, men da det blev for meget en Albertslund-klub og det var umuligt at få nogen tilbud til Hvissinge, trak hun sig ud.

Nu har de to i stedet startet en ny håndboldklub kun med seniorhåndbold på programmet. Klubben startede med mødrebold for tre år siden og et år senere med fædrebold.

– Her er der plads til, at selvom man som 38-årig aldrig har rørt en bold eller set en håndboldkamp i tv, kan prøve en ny sportsgren. I dag er vi 30 kvinder og 20 mænd i alderen 18 til 60 år, der træner håndbold. Kvinderne har to hold i turnering og mændene et hold i turnering. Og vi vil rigtig gerne være flere, siger Janni Cold Holm, der er formand, mens Tina Lindskov Larsen er næstformand.

De to har nu også fået det officielle på plads, så klubben er blevet anerkendt af kommunen.

– Vi er en helt nyopstartet klub, vi blev kommunalt godkendt i primo marts 2018. Vi har primært fokus på senior håndbold. Senior håndbolden rummer voksne over 18 år der aldrig før har spillet håndbold, men også dem, der i deres unge år har spillet, og gerne vil tilbage i håndboldmiljøet. Der tilbydes også løbehold for børn og unge med anlæg og tendens til overvægt samt håndbold for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, da vi har de socialtfaglige kompetencer i klubben, siger Janni Cold Holm.

Den nye klub er kommet ind under vingerne på en af de store klubber i Glostrup, nemlig IF32. Den nye klub er derfor navngivet: IF32 Glostrup Håndbold og Idræt (IF32 GHI). Klubben har også fået et motto:

Lokalt, livskvalitet og lækkert samvær.

Der er dog stadig lidt udfordringer for den nye klub.

– Vi har haft og har stadig store problematikker med at få haltid, da ingen af de eksisterende klubber ønsker at afgive haltid for nye tiltag, men det kommer ikke til at stoppe os, så må vi være alternativt tænkende og med tiden arbejde os hen imod bedre træningstider, siger Janni Cold Holm.