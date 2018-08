Ny klub for kvinder

Gitte Thielst er initiativtager til den nye Blixen Klub i Vallensbæk. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Gitte Thielst fra Vallensbæk har taget initiativ til en klub for kvinder, der har passeret 60, Blixen Klubben

Af Heiner Lützen Ank

Vallensbæk får nu sin egen Blixen Klub Vallensbæk. Klubben henvender sig til aktive kvinder +60 år.

Blixen Klubben stammer oprindeligt fra Gentofte Kommune, hvor den har eksisteret siden 2015, men er siden med succes etableret i Hørsholm, Rudersdal og Greve, hvor der alle steder er ventelister til at blive en del af fællesskabet.

– Jeg synes, idéen og konceptet bag Blixen klubberne, som netop er netværk og grobund for fællesskaber for kvinder +60, er så godt, derfor har jeg taget initiativ til at starte Blixen Klub Vallensbæk, fortæller tovholder Gitte Thielst.

– Det er netop et netværk, jeg selv har lyst til at være medlem af, hvor der lægges vægt på foredrag, arrangementer, samtaler og udflugter. Men også et netværk, hvor alle medlemmer er aktive og selv tager et initiativ til, hvad der skal foregå i klubben, forsætter hun.

Trods navnet er klubben ikke tænkt som en litteraturklub, men som et netværk, hvor man kan gå på opdagelse i en lang række arrangementer sammen med andre.

Klubben henvender sig til kvinder på +60.

Første møde er torsdag den 6. september kl. 10.15-12.15 i Vallensbæk Kultur-& Borgerhus, lokale Engen og Sletten.

Til mødet præsenteres ideen bag Blixen Klub Vallensbæk og programmet for de første møder. Fremover mødes kvinderne torsdage i lige uge fra 10.15-12.15.

Torsdag den 20. september kl. 10.15 kommer Peter Møller og fortæller ud fra sin bog Fra kræftsyg til ekstremidræt.

Da der bydes på kaffe/the, er tilmelding nødvendig på gitte-thielst@mail.tele.dk eller på telefon 61396952 senest d. 5.9.2018 kl. 12.00.