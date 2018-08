Ny præsident i Rotary klub

Jan Arup er ny præsident for Glostrup Vestegnens Rotary Klub. Foto: Glostrup Vestegnens Rotary Klub

HELE OMRÅDET. Jan Arup er ny præsident for Glostrup Vestegnens Rotary klub.

Af Heiner Lützen Ank

Glostrup Vestegnens Rotary Klub har fået ny præsident og valget er faldet på Jan Arup, direktør for Handelsbanken i Brøndby – Vestegnen.

En af de ting, der betyder meget for Jan Arup i hans Rotary-arbejde, er ungdomsarbejdet.

Han stod således i 2017 i spidsen for den sommerlejr, som Glostrup Vestegnens Rotary Klub afholdte for 18 unge i aldersgruppen 15-18 år. De unge besøgte blandt andet Østervangskirken i Glostrup, hvor de fik undervisning i Gospelsang i samarbejde med Østervangkirkens Gospelkor. Der var desuden rundvisning i København og Roskilde, så de unge kunne få et indblik, hvordan det er, at bo i Danmark.