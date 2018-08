Parkstafet bød på perfekt løbevejr

Her går starten til årets Glostrup Parkstafet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tirsdag aften gik startskuddet til årets udgave af Glostrup Parkstafet. Det blev en fin succes med 132 hold og godt løbevejr

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag aften var der masser af liv i og omkring Solvangsparken, hvor der traditionen tro blev afholdt Glostrup Parkstafet. De lyseblå t-shirts fra Glostrup Kommune dominerede i parken, men der var også masser af andre farvede t-shirts, for eksempel de officielle sorte t-shirts. Rundt omkring i parken sad folk i grupper og hyggede sig, nogle havde pavilloner med og Glostrup Kommune havde et kæmpe telt med mad til alle deltagerne.

Der var flere muligheder for at deltage i stafetten. Løbehold var på fire personer, der hver skulle løbe fire kilometer. For dem, der syntes det var for meget, kunne man være på et powerwalkhold, der også var på fire personer. Her gik man sammen to og to og ruten var på to kilometer.

En af dem, der løb de fire kilometer var Martin Dehn, der arbejder for Glostrup Apotek.

– Det var en god tur. Jeg løb på cirka 21 til 22 minutter, det er bedre, end da jeg løb DHL stafet, siger han.

Han var også rigtig glad for stemningen og opbakningen fra de andre fra apoteket.

– Det har været en fornøjelse at løbe. Alle dem fra ens hold, der var ude at heppe og alle dem der bor omkring, og bare sidder ude ved vejen og hepper, de giver en ekstra motivation, når man løber, siger han.

Han overvejer, at løbe med igen næste år.

– Jeg aftalte med en fra mit arbejde, at jeg skulle være med, og det blev så i år. Det kan godt være, jeg kommer igen næste år. Der er meget god stemning her, det er et af de bedste stafetløb jeg har været med til, siger han.

Perfekt vejr

Glostrup Parkstafet var traditionen tro arrangeret af Glostrup Svømmeklubs Venner, der var glade for arrangementet.

– Det er helt perfekt løbevejr. Det er tørt og det er ikke for varmt. Folk er glade, og vi er glade, når deltagerne er glade, siger Bruno Kaae, der var løbsarrangør.

Han er glad for stemningen til Glostrup Parkstafet.

– Vi har nogle, der løber rigtig hurtigt, og så har vi en masse, der laver en firmaskovtur ud af det. Det er først og fremmest et socialt arrangement. Der er også tid til at være social, når man kun skal løbe fire gange fire kilometer. Til DHL Stafet, hvor man skal løbe fem gange fem er det jo blevet mørkt, før den sidste løber er kommet i mål. Det er også mere intimt her, på den måde er Glostrup Parkstafet et godt supplement til DHL Stafet, siger han.