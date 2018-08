Pilotprojekt ser på VVS og tilgængelighed

Yvonn (th) og Claus Djervad var rundt og se på Kisumparken 92, da Amalie S. Lauridsen og nogle af hendes kollegaer fra AI Arkitekter for nylig viste rundt i pilotprojektet. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Et nyt renoveringsprojekt i Kisumparken skal samle erfaringer, så VVS-installationerne og tilgængeligheden kan blive bedre i hele afdelingen

Af Heiner Lützen Ank

Et ungt par går rundt og kigger på de nøgne vægge og det bare gulv.

– Det er måske et sted for min far. Han sidder i kørestol og har brug for en ny lejlighed, der passer bedre til ham. Det her kunne bestemtvære en mulighed. Det ser i hvert fald spændende ud.

I Kisumparken 92, en del af Silergården afdeling 13, er alt indmad blevet fjernet. Så man kun kan se den bare beton. På lofter, vægge og gulve.

Bo-Vest, boligafdelingen T13 og AI arkitekter gennemfører nemlig for tiden et pilotprojekt, der, i forlængelse af en nødvendig renovering i hele afdelingen, skal se på nye løsninger i forhold VVS-installationerne og tilgængeligheden i lejlighederne.

Med andre ord så skal pilotprojektet her i gavlbygningen i Kisumparken 92 samle erfaringer, der kan bruges andre steder, og i dag, en sommertorsdag i juni, er beboere og andre interesserede inviteret på besøg. For at komme med meninger og stille spørgsmål.

To i en

En af dem, der viser rundt, er Amalie S. Lauridsen, ingeniør. Hun peger på en betonvæg:

– Der er ligesom to dele i projektet. Der er renoveringen af VVS-installationerne. Der har for eksempel tidligere været centrale varmtvandsbeholdere. Nu bliver der installeret decentrale enheder til varme og vand i hver lejlighed. Den tidligere cirkulation på varmt brugsvand kan derved undgås, og således bliver energitabet mindre. Det skulle gerne give en energibesparelse.

Amalie S. Lauridsen peger på en anden betonvæg. Her har tidligere været et indbygget klædeskab. Fremover skal det huse et klimaanlæg.

– På samme måde skal indeklimaet også gerne blive bedre. Der etableres nemlig et selvstændigt ventilationsanlæg. Et anlæg, der vel at mærke bliver ført op til loftet, så det ikke skader facaderne.

Amalie S. Lauridsen står midt imellem en række døråbninger. Her kommer det andet centrale element i projektet til at kunne ses.

– Den anden del af pilotprojektet er tilgængeligheden. Alle lejligheder bliver handikapvenlige. Der bliver for eksempel etableret elevator fra kælder til 3. sal.

Amalie S. Lauridsen peger på loftet, hvor man indtil videre kun kan se beton.

– Der bliver boret hul og så bliver den på en måde sænket ned. Elevatoren kommer til at gå fra kælderen til 3. sal. Så alle lejligheder får øget tilgængeligheden.

Først lidt så meget

På længere sigt skal hele afdelingen renoveres. Som en naturlig konsekvens af, at bygningerne stammer fra tiden omkring 1970.

Men inden det store projekt går i gang, skal der altså samles erfaringer. En vigtig del af projektet helt fra begyndelsen, fortæller Amalie S. Lauridsen:

– Vi har haft kontakt til et blindt par, der har hjulpet os i forhold til tilgængeligheden. De gjorde os for eksempel opmærksom på, at det var vigtigt med kontrastflader. Skal der være hårde hvidevarer et sted, så skal der være kontrastfelter, så svagtseende bedre kan gøre brug af det.

Men helt generelt er det bare godt at prøve ting af i mindre målestok, inden man kaster sig ud i store projekter, understreger Amalie S. Lauridsen:

– Der kan være nogle ting, hvor der er forskel mellem, det vi har tænkt, og den virkelighed, beboerne oplever. Derfor har vi tæt kontakt med nogle af dem, og derfor har vi inviteret dem til at komme her i dag og se det hele.

Godt miljøfokus

To af de beboere, der har taget imod invitationen til at kigge forbi er Yvonn og Claus Djervad.

– Det er helt fantastisk, at man på denne måde tænker så meget over det miljømæssige i det, siger Yvonn Djervad.

– Ja, det er godt, at man indtænker genanvendelighed af varme. Det er jeg glad for, tilføjer Claus Djervad.

Yvonn og Claus Djervad er lige nu genhuset og har været i tvivl om, hvorvidt de ville flytte tilbage. Men har nu besluttet sig:

– Der hvor vi bor lige nu, er det for småt. Så vi vil gerne tilbage, og det ser jo også rigtig godt ud her.

Pilotprojektet forventes afsluttet med udgangen af 2018