Portrætkunst

GLOSTRUP. Lørdag den 1. september klokken 14 til 16 er der fernisering på efterårssæsonens første udstilling i Glostrup Fritidscenter med kunstneren Agnete Brinch

Af Jesper Ernst Henriksen

Agnete Brinch er en kunstner, der i den grad er på vej frem. Fortolkning af historien, nutiden, får hendes værker til at blive autentiske, og at materialisere nærvær og vedkommenhed – det er målet for Agnete Brinch.

Udstillingen i Glostrup Kunstforening, vil være et udvalg af serien Kvinder der forandrer verden i Gliclée tryk og oliemalerier. Kvinder der forandrer verden er et visuelt bidrag til kvinders historie og det mod der er udvist. Disse vil blandt andet være Karen Blixen, Asta Nielsen, Sigrid Undset, Helene Schjerfbeck og Frida Kahlo. Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen og der vil være musik fra gruppen Zebrass.