Prøv kræfter som livredder

Den 11. august kan man prøve kræfter som livredder. Foto: TrygFonden

VALLENSBÆK. Den 11. august kommer TrygFondens LivredderPatrulje forbi Vallensbæk Strand for at demonstrere, hvordan vi passer på os selv og hinanden, når vi opholder os ved og i vand. Der er masser af livredderudstyr og mulighed for at løse sjove livredderopgaver

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er aktiviteter for hele familien, når LivredderPatruljen besøger Vallensbæk Strand. Børnene får mulighed for at prøve livreddernes udstyr, og de kan også melde sig til Livreddertesten sammen med deres forældre, hvor de blandt andet skal padle på et rescue board, bjærge en person op fra vandet og give livreddende førstehjælp.

Råd til strandgæster

I år er det 20. sæson, at TrygFondens LivredderPatrulje turnerer rundt for at sætte badesikkerhed på dagsordenen gennem lærerige aktiviteter, som børn kan prøve af sammen med deres forældre.

– Vi har erfaret, at LivredderPatruljen er en god måde at få børn og deres forældre til at tale om, hvad man skal huske på, når man er i og ved vandet. Børnene har en sjov og samtidig lærerig eftermiddag i selskab med andre børn, hvor de får lov til at være med til aktiviteter, der sætter fokus på livredning og gode baderåd, siger René Højer, programchef for sikkerhed i TrygFonden.

LivredderPatruljen lægger vejen forbi cirka 50 strande i hele landet, så der er god mulighed for at møde dem mindst én gang i løbet af sommeren.

– Børnene plejer at hygge sig med aktiviteterne, og forældrene kan faktisk også lære noget. Eksempelvis at rådet om ikke at gå i vandet, lige efter man har spist, blot er en myte, og at man bør huske på, at det er langt bedre at holde øje med sine børn i vandet, end at nøjes med at iagttage dem fra vandkanten, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.

Børnene får et diplom, hvor det bliver noteret, hver gang de har gennemført en livredderaktivitet. Hvis børnene ikke når at gennemføre alle aktiviteterne på en strand, kan de fortsætte på en af de andre strande, hvor LivredderPatruljen også kigger forbi.

FAKTA

Tid og sted

LivredderPatruljens besøg varer ca. tre en halv time og finder sted på Vallensbæk Strand, den 11. august klokken 11.00-14.30