Reinholdt Bridge holder Bridgens Dag

GLOSTRUP. Reinholdt Bridge i Glostrup inviterer til Bridgens Dag, og det er ganske gratis. Det bliver holdt både den 6. og 18. september. Begge dage fra 18.00-22.00 Her får du et godt billede af, om det er noget, som du kunne tænke dig at bruge tid på

Af Jesper Ernst Henriksen