Rocker må ikke opholde sig i Brøndby

BRØNDBY. En rocker fra Brøndby skal fire et halvt år i fængsel og får forbud mod at komme i området omkring sit hjem

Af Heiner Lützen Ank

Et 24-årigt medlem af rockerklubben Satudarah blev sidste mandag i Retten i Glostrup idømt opholdsforbud i klubbens lokaler i hele Danmark samt opholdsforbud i en del af Brøndby Kommune.

Opholdsforbuddet er givet i forlængelse af at den 24-årige mandag blev idømt fire et halvt års fængsel for besiddelse af flere skydevåben samt 250 gram sprængstof.

Den 24-årige var tiltalt for, og erkendte, besiddelse af to pistoler, en ulovlig kniv, knap 100 patroner, 250 gram formbart sprængstof med tilhørende el-detonator med ledninger samt en røghåndbombe.

Lang opholdsforbud

Dommen gør, at den 24-årige de næste fire et halvt år ikke må komme i Satudarahs klubhuse og i et område af Brøndby Kommune nær mandens bopæl, hvor våbnene blev fundet.

– Retten i Glostrup har fastslået, at hvis man som rocker bliver dømt for alvorlig kriminalitet som for eksempel våbenbesiddelse, så kan man idømmes opholdsforbud. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at bruge dette værktøj i rocker/bande-sager fremover, siger anklager Teuta Memeti.

Det er anden gang at Københavns Vestegns Politi får idømt en rocker et opholdsforbud efter straffelovens paragraf 79 a, stk. 1, 2. pkt., som blev indført i forbindelse med Bandepakke III sidste år.

Den anden sag drejer sig også om en rocker med relation til Brøndby.