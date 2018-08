Scor børnefamilierne og scor kassen nu

DEBAT. Af Anne Wärme Lykke, Linde Alle 13, 2600 Glostrup

Vi er en lille familie på tre, som netop er flyttet fra en lejlighed på Frederiksberg til hus i Glostrup. Byen kender vi ikke, og her kommer min pointe: Hvorfor gør Glostrup ikke mere ud af at brande sig overfor børnefamilier som en attraktiv by? Hvorfor kan man ikke finde nogle hjemmesider, som giver fx 10 gode argumenter for børnefamilier til at bosætte sig her?

Jeg mener, at det er vigtigt at brande Glostrup disse år, hvor horder af unge par søger efter en betalelig drømmebolig. Mange ressourcestærke familier kigger mod nord. Googler du “børnevenlig kommune Sjælland” dukker der flere artikler op, som fremhæver Allerød, som med sine nybyggede rækkehuse og børnetilbud har gjort sig aldeles attraktiv overfor børnefamilier. Men Glostrup ligger tættere på København og bør kunne tiltrække de samme familier. Men hvad er Glostrup for en by?

Folk jeg kender, kan allerhøjst nævne Retten i Glostrup, hospitalet, Roskildevej eller plejehjemmet. Men det er ikke sådan, vi vil kendes, og det kræver knofedt at ændre den opfattelse.

Nøglen til at skabe en by i vækst er: at skabe flere grønne åndehuller og forskønne byen. At anlægge stisystemer som fx i Albertslund, så børnene aldrig skal krydse store veje. At satse på kulturen, sportstilbud og institutionerne. At skærme mod støj fra veje og tog. Og vigtigst: at fortælle om tiltagene og om herlighedsværdien ved Glostrup på de sociale medier. Fx kunne man fremhæve, at vi har relativt kort til Vallensbæk strand, Brøndbyskoven, Vestskoven og Volden.

Med de ressourcestærke familier kommer skatterne i kommunekassen. Det handler om at sikre fremtiden, så byen bliver ved med at leve. Det koster, men man må spørge sig selv: Har vi råd til at lade være? Nej, ikke hvis Glostrup skal blive en vinderkommune på Vestegnen.