Sommeren bød på judolejr

Flere kæmpere fra Brøndby Judo Klub har brugt sommerferien på at deltage i en judolejr. Foto: Brøndby Judo Klub

SPORT. Flere kæmpere fra Brøndby Judo Klub har været på judolejr og til graduering

Af Heiner Lützen Ank

I uge 31 var kæmpere fra Brøndby Judo Klub til årets tilbagevendende sommerlejr på Gerlev Idrætshøjskole, hvor 350 deltagere fra blandt andet Danmark, Polen, Kina og Sverige deltog

Dygtige trænere fra henholdsvis Danmark, Kina, Japan, Tyskland og Sverige stod for undervisningen. Lige som japanere med 8 Dan, et såkaldt boljsebælte, også underviste.

Brøndby havde fem kæmpere med hele ugen, Hugo Møller-Vohlert, Andreas Fonsner, Virgil Muxol, Oliver Lindhardt-Roux og Svend Vohlert. Sidst på ugen dukkede Palle Bengtson, Emanuel Kocher og Jan Hosbond op. De to sidstnævnte skulle gradueres til 1 Dan, sort bælte.