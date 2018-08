Sparekrav kan koste pædagoger og demensboliger

BRØNDBY. Brøndby Kommune skal spare 27 mio. kr. på næste års budget. Det stod klart efter onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Nu skal politikerne se på, hvor der skal skæres fra. Det kan for eksempel betyde farvel til pædagoger i SFOen eller boliger til personer med demens

Af Heiner Lützen Ank

”Boenheden Kisumparken er et bofællesskab med plads til syv ældre beboere med moderat til svær demens, der alle har behov for et døgntilbud, men dog ikke plejebolig … Forvaltningen foreslår, at nedlægge boenheden Kisumparken, da det er et såkaldt ”kan tilbud”, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilbyde … Reduktion af budgettet med 3.693 mio. kr. (helårseffekt) ved en nedlæggelse af Kisumparken.”

Sådan hedder det i et dokument fra forvaltningen i Brøndby Kommune, som de lokale politikere behandlede på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

I samme dokument hedder det et andet sted:

”Der normeres i dag med 16 børn pr. pædagog i SFO og 18 børn pr. pædagog i klub i den normale åbningstid om eftermiddagen. Det foreslås ændret til 18 børn pr. pædagog i SFO og 20 børn pr. pædagog i klub … Forslaget svarer til en reduktion af personalet med 4,2 procent.”

En reduktion, der ifølge Brøndby Kommunes egen beregninger svarer til 684.000 kr. i 2019.

Skal spare på trods

Baggrunden for disse spareforslag er, at kommunalbestyrelsen på onsdagens møde drøftede oplægget til næste års budget og den økonomiske situation, som den tegner sig på nuværende tidspunkt.

Udfordringen for budgettet for 2019 er nemlig, at der samlet set er udgifter for 27 mio. kr. mere end servicerammen tillader det.

Servicerammen, der er statens loft over serviceudgifterne, altså den sum penge, som kommunen må bruge på service til borgerne, betyder nemlig, at der på næste års budget skal spares penge i Brøndby Kommune.

Derfor står de lokale politikerne overfor en svær opgave med at prioritere.

Brøndby Kommune kan nemlig kun få lov til at bruge flere penge, hvis andre kommuner ikke bruger deres andel af servicerammen.

Da det ikke ser ud til at være tilfældet, skal de lokale politikere med afsæt i et forslag fra forvaltningen, der opridser sparemulighederne nu til at prioritere, hvad der skal bruges penge på, og hvor der skal skæres fra.

En situation, der i sagens natur ærgrer Kent Max Magelund (S), borgmester.

– Det er lidt paradoksalt, at mange kommuner ligesom Brøndby skal skære ned. For vi har en sund økonomi og en fornuftig kassebeholdning. Derfor vil jeg også gå til KL med det budskab, at vi ønsker at få lov til at bruge lidt flere penge. Men jeg må desværre erkende, at det nok ikke er sandsynligt, at vi slipper for at gennemføre besparelser.

At serviceudgifterne er steget, skyldes ifølge Brøndby Kommunes egen vurdering, særligt udviklingen i kommunens demografi.

Der er således blevet flere ældre og indenfor det specialiserede voksenområde, der blandt andet omfatter borgere med handikap.

Skal skabe balance

For at skabe balance i økonomien har forvaltningerne arbejdet på forskellige forslag til at justere budgettet.

Der er samlet set fundet forslag til besparelser og effektiviseringer for 33 mio. kr. og det er disse forslag, som blev fremlagt onsdag aften og som politikerne nu skal prioritere imellem.

– Vi er ikke i en ønskesituation, for det er aldrig let at skulle spare. Men jeg har stor tillid til, at vi i fællesskab får løst opgaven på en ordentlig måde, så vi kan fortsætte den positive udvikling, som Brøndby ellers er inde i med spændende byudviklingsprojekter og flere borgere, som på sigt vil gavne kommunens økonomi, siger Kent Max Magelund.

Spareforslagene er altså ikke politisk besluttet endnu, men skal først til politisk forhandling i den kommende tid. Samtidig forhandler kommunerne og KL i øjeblikket, og der kan derfor ske ændringer, der gør, at Brøndby Kommune skal spare mindre.

Kommunalbestyrelsen vedtager sandsynligvis det endelige budget den 10. oktober. Via kommunens hjemmeside kan man se de forskellige spareforslag.