Tema: Sidste Skoledag

På Skovvang må eleverne lege med barberskum på et begrænset areal. Foto: Kim Stybe

HELE OMRÅDET. I uge 24 havde Folkebladet fire erhvervspraktikanter. I løbet af ugen undersøgte de, hvordan reglerne er på sidste skoledag på tre skoler i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk

Af Line Riis, Celine Corinth, Rikke Starskov og Elisabeth Johansen

Der er stor forskel på, hvad eleverne på de forskellige skoler i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk får lov til på sidste skoledag. Nogle steder må eleverne bruge barberskum, andre steder er de begrænset til vandkamp. De såkaldte nomineringer, hvor der for eksempel bliver kåret skolens bedste numse, er der også forskellige regler for.

Det viser denne undersøgelse, som fire erhvervspraktikanter fra Skovvangskolen og Brøndbyvester Skole lavede i uge 24 på Folkebladet.

Sidste skoledag på Egholmskolen i Vallensbæk:

Ingen dødslister eller nomineringer

Fredag d. 1. juni gik det vildt for sig på Egholmskolen i Vallensbæk, da 9. klasserne tog ordentligt afsked med folkeskolen

VALLENSBÆK. På Egholmskolen i Vallensbæk forløber 9. årgangs sidste skoledag egentlig rimeligt løst, med ikke specielt mange regler. Dog er der visse ting ledelsen bestemt ikke vil tolerere.

– Vi har faktisk kun to regler, som er meget hårdt gældende og så har vi nogle regler, som ikke er nedskrevet, men som bare er indforstået. De to hårdt gældende regler er, at vi ikke laver nomineringer og ikke laver de såkaldte “døds-/kærlighedslister”, fortæller distriktsleder Charlotte Kornmod.

Efter det traditionsrige karamelkast laver eleverne en revy, hvor nomineringer bestemt ikke er tilladt – hverken direkte eller diskret. De må gerne lave nar og sjov med lærerne, men vægten fra lærerne bliver stadig lagt på, at showet skal foregå uden ondskabsfulde eller seksuelle indslag, for at det bliver sjovt for alle uanset klasse og alder.

Eleverne på Egholmskolen synes alligevel, at det er svært at forstå, at de ikke må lave nomineringer.

– Vi har reglen ud fra at det skal være sjovt for alle, og det er lidt det samme med kærlighedslisterne, som de kalder dem. Det er ikke sjovt at blive hængt ud som skolen lækreste numse eller skolens sødeste kærestepar. Det kan selvfølgelig være sjovt at grine af, at skolens sødeste kærestepar er nogle fra tredje klasse, men det er ikke nødvendigvis sjovt at være dem i tredje klasse, uddyber Charlotte Kornmod.

Hun fortæller, at den ene af 9. klasserne i år havde lavet en “kærlighedsliste”, hvor det kun var deres søskende, der stod på, men det kunne de andre børn jo ikke se. Hun oplevede, at det skabte noget frygt og uro hos børnene, og det vil de ikke have.

Efter showet bliver banen fyldt op med børn, vand og ikke mindst skum.

– Da eleverne kan finde ud af at styre det og vi har gode erfaringer med det, ser vi ikke se noget problem i det. De lærere, der har lyst, deltager og sørger for, at det ikke går for vidt. Derudover er vores græsplæne er indhegnet, så alle de, der ikke vil være med til skumkamp, sidder udenfor og kigger på. Det er faktisk meget hyggeligt, og gør at skumkampen er sjovt for alle, siger Charlotte Kornmod.

Traditionens tro dekorerede 9. klasserne skolen med toiletpapir, banner og graffiti på skolens vægge dagen før deres sidste skoledag. Efter et forsøg med kridt, prøvede de spraypulver, i håb om at det ville være lettere at få af.

– Det er en af de eneste traditioner, vi regner med at fjerne til næste år, på grund af alle de ressourcer og al den tid vi skal bruge på at få det fjernet igen, forklarer Charlotte Kornmod.

– Når eleverne møder ind, bliver deres poser kigget igennem og de afleverer dem til lærerne. På den måde sikrer vi, at der ikke kommer skum på gangene og hvad der ellers måtte være, afslutter Charlotte Kornmod.

En 9. klasses elev på Egholmskolen fortæller om sin oplevelse af deres sidste skoledag:

– Jeg synes, det er en god sidste skoledag på Egholmskolen. Det er så frit og man må selv bestemme stort set alt det vi laver og så sørger de andre elever og lærerne for at du har en fantastisk dag og at du nyder sidste dag på Egholmskolen.

Sidste skoledag på Skovvangskolen i Glostrup:

Skum og vand på begrænset areal

Fredag d. 25. maj afholdt 9. klasses eleverne på Skovvangskolen i Glostrup en kæmpe fest, da de sagde farvel efter ti år i folkeskolen

GLOSTRUP. Når elever i Glostrup siger farvel til folkeskolen foregår det med udklædning, show, karamelkast, og en kæmpe skum- og vandkamp.

– Når 9. klasserne kommer på skolen, er de udklædte og har vandballoner og karameller med, som senere skal kastes fra balkonen, siger Helle Friis, udskolingsleder på Glostrup Skole afdeling Skovvang.

Det vides ikke med sikkerhed, men det kunne godt tænkes, at der kommer nogle ændringer i reglerne, da man snakker om at få fælles regler mellem alle skolerne i Glostrup.

– Ligesom vi er ved at lave ens regler på mange andre områder på hele Glostrup Skole, så kunne jeg godt forestille mig, at der måske også ville ske noget på det område, tilføjer Helle Friis.

Hvis der skulle komme nogle ændringer, ved man endnu ikke hvilke det skulle være.

Reglerne har været de samme siden de første 9. klasser gik ud på Skovvangskolen.

Da man fra starten har været ret klare angående reglerne, mener man ikke, at der har været nogen problemer om hvad man må og ikke må.

– Vi var rigtig opmærksomme på hvilke regler der skulle være gældende her, fordi der allerede havde været nogle uheldige episoder rundt omkring, med nogle der havde fået gjort nogle ting, der ikke var i orden, så derfor har vi været meget klare på reglerne fra start af, uddyber Helle Friis.

Efter fodboldkampen mellem 9. klasserne og lærerne starter skum- og vandkampene.

Det foregår på et afgrænset område, hvor der også bliver sat vandbassiner op.

– Vi har de vandbassiner, sådan at man ikke skal løbe rundt på hele skolen og sprøjte med vand, og så kan man afgrænse det sådan, at dem der har lyst til at være med er inde på det afgrænsede område, og dem der ikke har lyst de kan faktisk godt få lov at stå og kigge uden at man bliver hevet ind, forklarer Helle.

– Det synes jeg personligt er gode regler, da 9. årgang gerne vil have det sjovt og fordi, man er selv ude om det hvis man træder ind, fortæller en 9. klasses elev på Glostrup Skole.

Sidste skoledag på Brøndbyvester Skole:

Tænk anderledes til næste år

Onsdag d. 23. maj tog 9. klasserne på Brøndbyvester Skole afsked med folkeskolen, med karamelkast, show og vandkamp

BRØNDBY. – Vores regler har indtil i år været, at vi ikke har haft noget skum. Ingen balloner med forskellige ting i som tis og eddike eller hvad man ellers har proppet i før i tiden, og ingen frosne karameller, lyder det fra Udskolingsleder Yvonne Toft Bech.

Sådan har reglerne været længe på Brøndbyvester Skole, og her er spørgsmålet om hvorvidt nomineringer, der indtil nu har været tilladt, skal afskaffes helt, også begyndt at være et diskuteret emne.

– Fra næste år skal vi ikke have nogle af de der nomineringer. Der skal vi tænke lidt anderledes. Jeg kan godt forstå, de unge mennesker vil have nomineringer, fordi de er vant til at se dem alle steder, lige fra Paradise Hotel til X-factor. Vi kunne godt tænke os, at der skete noget helt andet. Det kunne være skide skægt, hvis 9. klasses eleverne kunne komme med noget helt nyt. Det er ikke økonomien der skal stå i vejen, for det skal vi nok sørge for at finansiere, vi vil bare godt væk fra den mørke hal med de kedelige og risikofyldte nomineringer, uddyber Yvonne Toft Bech.

På skolen i Brøndbyvester starter man fra februar med at indkalde repræsentanter fra 9. klasserne, hvorefter man hver 14. dag helt frem til selve dagen, holder møde omkring sidste skoledag. Det giver eleverne mulighed for kontrolleret medbestemmelse, som man har erfaret fungerer rigtig godt.

– Jeg har fundet ud af, at det er en rigtig god idé at have eleverne med hele vejen, fordi de har selvfølgelig også medbestemmelse. Men jeg bliver nødt til at kontrollere det med hård hånd, fordi at det skal være en god dag for alle – det skal jo ikke bare være 9. klasserne der hærger, forklarer Yvonne Toft Bech.

Reglen om at skumkamp er forbudt på Brøndbyvester Skole kommer ikke uden grund. Erfaringer fra før i tiden, hvor skummet var tilladt, gjorde at man for 5-6 år siden satte en stopper for det.

– Ja, vi har haft skum. Det var forfærdeligt. Det lugtede, når ungerne var gået hjem og så var der jo smurt skum fra top til tå på børnene. Mange af de små unger fik det i øjet, så sekretærerne herinde fik løbet livet af sig, fordi de badede øjne. Der kom skum over det hele og så stod det og tørrede over weekenden, fordi rengøringen først kom mandag morgen. Der var rigtig mange lærere, der blev inde på lærerværelset og slet ikke forlod lærerværelset, så længe det stod på. Det var simpelthen ikke det værd længere, siger Yvonne Toft Bech.

Ifølge skolen var det en sejr at få fjernet skummet, og reglerne de kører med fra nu af, er de rigtig godt tilfredse med.

– Vi har ikke nogen grædende børn herinde på kontoret mere eller vrede forældre, som ringer og siger, at nu er mit barn været udsat for det og det, eller holder dem hjemme, fordi det er sidste skoledag. Alt det der er vi kommet et skridt videre med og vi tror på, at vi kan komme endnu længere ved, at 9. klasserne kunne lave noget sjovt underholdning, der ikke involverer nomineringer, uddyber Yvonne Toft Bech.

Da skummet blev forbudt, blev der i stedet arrangeret vandkamp, hvor der til hvert år bliver købt et bassin der fyldes op med vand, som eleverne kan boltre sig i.

– Bassinet vi får stillet til rådighed, er fyldt og pustet halvt op, og når så 20 elever bliver smidt ned i det på en gang, hvor man ikke kan komme op fordi en anden elev bliver smidt oven på dig, så bliver det hurtigt farligt og kan hurtigt komme til at gøre ondt. Så personligt forstår jeg ikke deres begrundelse med at skum er for voldsomt. Tværtimod, altså vandkamp er jo sjovt nok, men jeg vil mene at det er lige så voldsomt som skummet, fortæller en 9. klasses elev fra Brøndbyvester Skole, der ikke er helt tilfreds med reglerne.

Yvonne Toft Bech afslutter med følgende:

– Tingene skal også have lov at forandre sig, og der er ikke nogen, der siger, at det koncept vi kommer til at køre nu, at det er det der bliver kørt med om 30 år, men det vigtigste vil hele tiden være at alle skal have det sjov, og at ingen risikerer at blive gjort til grin.