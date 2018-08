Mandag blev de nye 0. klasser på Pilehaveskolen i Vallensbæk ført gennem en flagallé som en del af første skoledag. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY/VALLENSBÆK. I denne uge begynder børnene igen i skole. Noget man har glædet sig til på skolerne og forberedt sig på hos politiet

Af Heiner Lützen Ank

I denne uge byder områdets skoler igen deres elever velkommen tilbage efter sommerferien. Det betyder igen mange børn og unge i morgen- og eftermiddagstrafikken.

Og for mange eleverne er det oven i købet et helt nyt kapitel, der begynder i disse dage, de skal nemlig begynde i 0. klasse.

De helt nye

I Brøndby tager man således imod 311 0. klasse-elever, der skal til at lære at begå sig i skolen, blandt klassekammeraterne og trafikken.

Derfor deltager Brøndby Kommune igen i årets skolestartskampagne Børn på vej fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Kampagnen og skolerne sætter fokus på, hvordan elever kan blive hjulpet godt på vej i trafikken.

– I Brøndby har vi hele tiden fokus på at gøre skolevejen endnu mere sikker ved for eksempel at etablere flere vejbump. Men de helt små elever kan ikke altid selv overskue, hvad der er farligt i trafikken. Derfor opfordrer vi til at forældrene træner med dem, ligesom vi i skoletiden også sætter trafiksikkerhed på skemaet. Vi vil samtidig via store plakater minde bilisterne om, at være ekstra opmærksomme på store og små skolebørn, siger Jane Krog, leder af skoleområdet i Brøndby Kommune.

Forældre skal med

Som noget nyt bliver der også givet en håndsrækning til forældrene, så de kan blive bedre klædt på til at lære børnene, hvordan man færdes sikkert i trafikken.

– Forældrene spiller en meget vigtig rolle i forhold til børns adfærd i trafikken. Derfor hjælper vi nu med at give et overblik og tilbyde gode råd og øvelser, der er målrettet barnets alder”, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Vågent politiøje

Også hos politiet er der fokus på, at børnene vender tilbage til skolen.

Således vil betjente fra lokalpolitiet og færdselspolitiet fra Københavns Vestegns Politi kigge med de næste tre uger, når de mindste trafikanter starter i klasserne.

– Det skal være sikkert og trygt at bevæge sig i trafikken, og i den kommende tid har vi fokus på de nye skolebørn og intensiverer vores indsats ved skolerne, siger vicepolitiinspektør Søren Uhre, Københavns Vestegns Politi.

Den første uge står information og dialog med børn og voksne øverst på betjentenes skema.

De to efterfølgende uger retter politiet opmærksomheden mod lovovertrædere med kontroller og fotovogne.

Politiets kontroller ved skolerne får blandt andet fokus på høj fart, børn uden sikkerhedsseler, brug af håndholdt mobil og parkeringer til fare.

– Vis særlige hensyn, når du nærmer dig en skole eller ser en lille dreng eller pige i trafikken. De kan være usikre og skal lære at færdes sikkert på vejene til og fra skole. Sæt farten ned, husk at give børn sele på og tænk over dine trafikale adfærd, opfordrer Søren Uhre.

Fra før sommerferien

Det er ikke kun trafikken, de nye elever skal vænne sig til. De skal også vænne sig til det at være i skole og lære noget.

Men faktisk er det noget, de har været i gang med stykke tid, fortæller Rikke Rubek Jørgensen, viceskoleleder og souschef:

– De nye 0. klasser har været på skolen siden 1. maj. Så skolen er sådan set allerede deres. Men når de møder tirsdag (i dag, red.), får de en kort dag, hvor de har deres forældre med. Vi går så rigtig i gang onsdag.

Fælles for alle elever, uanset om de lige er begyndt eller har flere år på bagen, er, at starten skal være god, siger Rikke Rubek Jørgensen:

– Når ungerne møder, skal de have det så godt som muligt. De skal vænne sig til at være tilbage. Derfor er første dag heller ikke så lang.

Det er langt fra første gang, Rikke Rubek Jørgensen og de øvrige ansatte på skolen tager imod elverne. Men det er stadig noget særligt.

– Det bliver ved med at være en god dag. Vi glæder os alle. Selvom vi har været i gang i et stykke tid med at forberede os, er det først, når eleverne kommer, det rigtig begynder.

Flag og venskab

På Pilehaveskolen i Vallensbæk havde 0. klasserne også første skoledag i går.

Forventningsfulde og spændte børn og forældre blev mødt af en masse flag og elever fra 4. klasserne.

Det er nemlig en tradition på skolen at danne venskabsklasser mellem 0. og 4. klasserne.

Som velkomst sang 4. klasserne Sigurd Baretts Danmarkshistorie-sang og derefter sang alle Mariehønen Evigglad. Så blev børnene sendt med deres voksne i klasserne, og forældrene kunne få en hyggesnak, før de kom ud i klasserne til den store fotosession.

Vigtig overgang

Også på Pilehaveskolen er der fokus på at skabe en god skolestart for de helt nye elever, fortæller Birgit Henriksen, afdelingsleder for indskolingen:

– For at sikre børnene en tryg overgang mellem børnehave og SFO/skole har der i foråret været et tæt samarbejde mellem pædagogerne fra SFO og børnehaverne. Der er fire børnehaver i distriktet, som sender børn på Pilehaveskolen fra d. 1.maj. I marts og april måned har SFO pædagoger besøgt børnehaverne fire-fem gange, hvor de har leget, snakket og spist frokost med de kommende skolebørn. De få børn, der kommer fra børnehaver uden for distriktet, har fået et enkelt besøg af SFO-pædagogen. Desuden har børn og forældre været på besøg på skolen en aften.

En tilgang der får opbakning blandt forældrene. Således siger skolebestyrelsesmedlem og forældre til et barn i 0. klasse:

– Som forældre oplever vi, at børnehave og skole gør et stort arbejde for at skabe en tryg overgang. Man kan være sikker på, at ens barn bliver set og hørt, og der bliver taget meget hensyn til børnenes relationer og venskaber i klassedannelsen.

Og det er vigtigt at skabe gode overgange, fastslår Birgit Henriksen:

– Hvis der ikke skabes en god overgang, så får børnene en utryg start, de falder tilbage i deres udvikling, og deres oplevelse af skole bliver negativ, og det kan tage meget lang tid at genvinde trygheden og fremme barnets udvikling.

Politiets skolestartkampagne løber frem til fredag 31. august. Ambitionen er at besøge så mange skoler som muligt.

På hjemmesiden www.sikkertrafik.dk/mitbarn kan forældre tilmelde sig et gratis nyhedsbrev med gode råd og øvelser, der er målrettet barnets alder.