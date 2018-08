Tilkøb af middag på Højstruphave

DEBAT. Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, Vallensbæk

DEBAT. Tiden er kostbar, det er den for alle, også for personer, der bor på plejehjem.

I dagens Danmark er familien, ofte spredt over det ganske land. Det betyder store afstande, lange rejsetider og deraf færre familiebesøg hos beboerne på plejehjemmet.

Selv for familie og venner der bor i lokalområdet, kan det være svært i en travl hverdag, at afse tid til besøg på plejehjemmet så ofte, som man ellers kunne ønske sig.

Derfor gælder det om at udnytte besøgstiden bedst muligt og uden unødig tidsspille, når man endelig er samlet.

En god måde at øge værdien af samværet på, er at kombinere besøget med et veltillavet måltid mad.

Man taler altid godt sammen, når der er mad på bordet.

I Vallensbæk er der i dag mulighed for, at beboere på ældrecenteret Pilehavehus og på ældreboligkomplekset Rønnebækhus kan tilkøbe frokost, varm mad eller smørrebrød.

En sådan ordning findes imidlertid ikke på plejehjemmet Højstruphave. Og muligheden for selv at lave maden på stedet eksisterer ikke, da der ikke er kogeplader i lejlighederne.

Det forekommer besynderligt, at beboerne i Højstruphave ikke allerede, har de samme muligheder som de 2 andre ældrecentre.

I Højstuphaves velkomst tryksag står der blandt andet om måltiderne: ”Det er muligt at bestille mad til nogle få gæster.”

Jeg foreslår derfor, at alle beboere i Højstruphave får lige muligheder og på samme vilkår som de to andre ældrecentre.

Og der er, efter min vurdering, ingen grund til at vente.

For hvorfor denne forskelsbehandling og hvorfor skal beboere på plejehjemmet Højstruphave ikke allerede nu have fornøjelsen af, at kunne byde familie og venner på mad, når de kommer på besøg?

Hvor der er vilje er der vej.

