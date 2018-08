Torvedag har bidt sig fast

Ifølge arrangørerne var cirka 1.500 mennesker med til Kontras torvedag i Brøndbyøster den 18. august. Foto: Kontra - Brøndbys KulturKlub

BRØNDBY. Lørdag den 18. august havde Kontra - Brøndbys KulturKlub arrangeret torvedag og folkene bag den nye klub var godt tilfredse med dagen

Af Heiner Lützen Ank

Kontra – Brøndbys KulturKlub har som erklæret mål, at de igennem forskellige aktiviteter vil vise et positivt billede af Brøndby, der har fokus på fællesskab og kreativitet. Derfor arrangerede de torvedag på Brøndbyøster Torv lørdag den 18. august. En dag, der ifølge arrangørerne i den grad levede op til foreningens formål.

– Det gik fantastisk. Set over hele dagen var der cirka 1.500 deltagere, siger Hajg Zanazanian, en af kræfterne bag Kontra og Torvedagen.

– Der var noget for de mindste, men også for dem, der var ældre, så der var i grunden hygge i alle aldre, fortæller Hajg Zanazanian

Lokal opbakning

Ifølge Hajg Zanazanian er deltagerantallet fordoblet i forhold til sidste år.

Men det er ikke kun de besøgende, der er blevet flere af, tilføjer han.

– Der var mange flere foreninger og lokale forretninger, der var med i år. Det er en dag, der er stor lokal opbakning omkring. For eksempel havde Produktionshøjskolen i Brøndby en stand, hvor man kunne lave drager og så kunne man efterfølgende give dem farve i den lokale malerforretning. Det skabte liv for festivalen, men også de lokale forretninger.

Desuden var der musik og dans.

– Sceneprogrammet var vi ganske godt tilfreds med. Der var blandt andet danseinstruktører, der underviste, og der var lokale musikere og sangere.

På denne baggrund er Hajg Zanazanian heller ikke bange for at kalde dagen en succes.

– Vi vil gerne vise Brøndbysom et sted, hvor fællesskabet er i centrum, og det var bestemt tilfældet på torvedagen.