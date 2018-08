Tre dømt efter FCK-uroligheder

BRØNDBY. Yderligere tre personer er dømt efter urolighederne på FCK afsnittet på Brøndby Stadion sidste år

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 6. august sidste år spillede Brøndby mod FCK på Brøndby Stadion. I det 90. minut scorede Simon Tibbling for værterne til kampens resultat 1-0. Det udløste voldsomme uroligheder på FCK-afsnittet, hvor FCK-fans var i kamp med politiet. Over de seneste måneder er yderligere tre personer dømt efter urolighederne.

En person er idømt otte måneders fængsels for kast af en lighter, kast af en en meter lang genstand og kast af en brandslukker mod politiet.

En anden person er idømt seks måneders fængsel for at have brugt en peberspray mod politiet.

En tredje person er idømt 40 dages betinget fængsel for grov forstyrrelse af den offentlige orden. Da urolighederne startede gik han ned fra øvre afsnit til nedre og gik helt frem til hegnet. Her rev han i hegnet og gestikulerede mod politiet. Med de optøjer, der var omkring ham, var det en grov forstyrrelse af den offentlige orden.