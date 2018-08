Tusinder satte hinanden stævne ved gadekæret

Torsdag fandt årets gadekærskoncert sted i Vallensbæk. Et arrangement flere tusinde havde lyst til at deltage i. Foto: Nicky Persson

VALLENSBÆK. Torsdagens gadekærskoncert ved gadekæret i Vallensbæk Landsby tiltrak tusinder af mennesker

Af Heiner Lützen Ank

Kulissen kunne ikke være bedre, da der torsdag igen var gadekærskoncert i Vallensbæk: En sommeraften med strålende sol, et velsyngende kor, et svingende orkester og to af Danmarks store musicalstjerner.

De to solister, Silas Holst og Johannes Nymark, var benovede over det store fremmøde.

– Vi havde troet, at der måske ville komme 50 mennesker, fik Silas Holst sagt ud over mængden af flere tusind folk, der var kommet fra nær og fjern medbringende madkurve og godt humør.

Første gang

Aftenens program bestod for en stor del af numre fra det nyere musicalrepertoire, blandt andet fra Løvernes Konge, Aladdin, Wicked og Hairspray.

Samtidig var der plads til klassikeren som Singing in the Rain, som Johannes Nymark både sang og steppede til.

Derudover blev der sunget hits kendt fra Medina og John Legend, og publikum kom op af stolene og sang med, da koret opførte aftenens store Shu-Bi-Dua-potpourri.

Årets gadekærskoncert var Jakob Lindbirks første som kapelmester. Der var dog ingen slinger i valsen af den grund, og han fik det dygtige kor, det professionelle orkester og de to solister til at sprede musikalsk glæde ud til publikum.

Koncerten blev arrangeret i et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og Vallensbæk og Helligtrekongers Kirke. Undervejs var der mulighed for at købe mad og drikke i KFUM-spejdernes og Lions Clubs boder.