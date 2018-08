Unge nyder godt af uddannelsessamarbejde

11 unge fra Brøndby Strand har netop været på uddannelsesbootcamp. Foto: Brøndby Strand projektet

BRØNDBY. 11 unge mennesker fra 6. og 7. klasse på Brøndby Strand Skole fik lørdag den 14. august overrakt beviset for, at de har gennemført sommerens bootcamp

Af Mette Agner Clausen

Bootcampen er et kombineret tilbud, hvor de unge bruger ti dage af deres sommerferie på at blive bedre til dansk og matematik samt styrke deres sociale færdigheder.

Michael Buch Barnes (S), formand for Idræts- og Fritidsudvalget i Brøndby Kommune og formand for Brøndby Boligselskab, overrakte diplomerne:

– Jeg er rigtig imponeret over, at der hver dag i ti dage møder 11 unge mennesker op for at bruge sommerferien på dansk, matematik og ikke mindst, det at bygge bro mellem uddannelse og dannelse. Det viser, at ungdommen i dag vil engagere sig og dygtiggøre sig, og det kan man jo som politiker kun blive glad af.

Og bootcampen møder stor opbakning, understregede Michael Buch Barnes:

– Bootcamp er i den grad noget, vi gerne vil bakke op om fra Brøndby Kommune, men så sandelig også fra boligorganisationerne. Samarbejdet mellem kommunen, skolen og den almene sektor viser, at den almene sektor stadig er en vigtig del af vores velfærdssamfund.

Skole og kommune med

Konstitueret skoleleder på Brøndby Strand Skole, Rikke Rubek Jørgensen, er også glad for bootcampen.

– Vi oplever, at sceneskiftet fra klasselokalet til andre omgivelser kan betyde rigtig meget for den enkelte elev. Samtidig bliver samarbejdet omkring børnene stærkere, når der er flere kræfter, som byder ind fra forskellige vinkler. Der har været en positiv stemning fra lærerne i forhold til at anbefale de enkelte unge at bruge en uge af deres ferie til at styrke deres faglige niveau.

Også hos kommunen, er man godt tilfreds med samarbejdet, siger Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Det var et ønske fra Brøndby Kommune, at der kom et større fokus på uddannelse, da der skulle laves en ny boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand. Bootcampen er et af de konkrete resultater af den nye retning, og vi er meget tilfredse med at se, at den er kommet så godt fra start.

Kent Max Magelund ser dog ikke kun bootcampen som en skolelejr:

– Det handler om uddannelse, men i den grad også om dannelse, at få et større kendskab til det samfund man lever i og er en del af. De unge vi har, skal have mange værktøjer med i deres rygsæk, hvis de skal kunne navigere i et samfund, der konstant forandrer sig.