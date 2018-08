Vallensbæk fejrer lokal kunstner

Wistremundo Artero Baez’ 90 års fødselsdag bliver fejret på Vallensbæk Rådhus. Foto: Johnny Fevre

VALLENSBÆK. Fredag den 10. august fylder den spansk-danske billed- og portræt-kunstner Wistremundo Artero Baez 90 år

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune markerer den lokale kunstner, der bare bliver kaldt for Mundo, med en udstilling og en reception. På selve dagen, fredag den 10. august klokken 15, er der reception og fernisering på en udstilling på Vallensbæk Rådhus. Mundo vil selv være med til receptionen. Udstillingen vil blive hængende på rådhuset cirka en måned.

Mundo blev født i Sevilla. Han fik en streng opdragelse som elev på den lokale klosterskole, men han afslørede uventet et talent, som kom ham til gode: Han kunne tegne og male, så både nonner og munke stod i kø for at få ham til at udsmykke deres bibel-bogmærker og vægtavler med katolske scenerier. Selveste lederen af klostret blev imponeret og udtalte sin respekt.

Via klostrets initiativ fik Mundo mulighed for at komme på Kunstakademiet Santa Isabel i Sevilla. Efter fire års uddannelse blev han påtvungen en toårig karriere som kavalerist i den spanske hær.

Når Mundo ser tilbage på dette livsafsnit, har heste som motiv sat deres tydelige hovspor i hans kunst. Så snart det lod sig gøre, flyttede han til Paris og arbejdede som billedkunstner i en lille koloni af spanske kunstnere, der i lykkelige stunder også omfattede berømtheder som Picasso og Salvador Dali.

Nogle danske adelsfolk inviterede ham op for at male portrætter af deres familie, og det gjorde han gerne, om end han fandt springet fra det varme syd til det kolde nord ret ubehageligt. Der skulle mere til, før han ændrede mening, nemlig mødet med en ung dansk kvinde, som han forelskede sig i. Det var Cisse (Cecilie, niece til poeten og forfatteren Johannes Weltzer), og hun fik ham til at skifte både bopæl og nationalitet. De har én datter Isabel og to børnebørn og har fejret guldbryllup i 2014. De bor i Vallensbæk.

Natur, dyr og mennesker

Mundos motivvalg spænder kort sagt over tre fænomener: Natur, dyr og mennesker. I sine portrætter af de sidstnævnte, menneskene, drejer det sig ofte om kendte personer som dronninger, erhvervsfolk, borgmestre, politikere og sportsfolk.

Men ikke sjældent er de fremstillet under brug af både dyr og natur, for Mundo forsøger at gengive mere end folks fysiske udseende, det skal være kompositioner, der også siger noget om de afbildedes fagområde og eller livsholdning.