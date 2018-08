Vallensbæk har for få almene boliger

DEBAT. Af Per Olsen, formand LO Hovedstaden

Af Per Olsen, formand LO Hovedstaden

Hvis familiens ældste skal flytte hjemmefra og gerne vil blive i Vallensbæk kommune, så bliver det ikke nemt for ham/hende at finde en almen bolig. Vallensbæk ligger nemlig på en meget lidt prangende 91. plads over andelen af almene boliger i Danmark fordelt på kommuner

I Danmark er der masser af eksempler på alment boligbyggeri af høj kvalitet, som rummer mange forskellige sociale grupper. Disse boliger giver mulighed for at bo godt, uden at skulle bekymre sig for at blive smidt ud, eller ikke at have råd til boligydelsen. De giver mulighed for, at unge mennesker kan forblive i deres by, når de flytter hjemmefra. Og for, at mor eller far ikke skal flytte langt væk, hvis familien eksempelvis rammes af skilsmisse.

Men i Vallensbæk står det sløjt til med de almene boliger. Når tal fra Landsbyggefonden viser, at Vallensbæk kun har 7,4 procent almene boliger, så er der mildest talt plads til forbedring. Landsgennemsnittet er 20 procent.

Vallensbæk bør sikre en boligstruktur med en fornuftig fordeling mellem ejer-, andels- og almennyttige boliger, sådan at almindelige lønmodtagere har mulighed for at finde en god bolig indenfor kommunens grænser. Det er vigtigt, at vi ikke laver lokalsamfund, som lukker sig om sig selv og ekskluderer mennesker med behov for tryghed og ro omkring deres boligsituation.

Så herfra en opfordring til byrådet om at få lagt en god boligpolitisk plan, som kan få Vallensbæk ud af den uheldige statistik og som kan sikre gode boliger til almindelige lønmodtagere.