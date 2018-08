Vestbad indviet med et kæmpe plask

Onsdag sprang de første badegæster i de nyrenoverede bassiner i Vestbad. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Onsdag blev Vestbads nyrenoverede bassiner indviet. Det skete med borgmestertale og fælles udspring

Af Heiner Lützen Ank

3 – 2 – 1 – spring.

Formand for Vestbads bestyrelse, Lene Due, stod for nedtællingen, da Vestbads nyrenoverede bassiner onsdag eftermiddag blev indviet ved, at 86 badegæster sprang i vandet samtidig. Mens borgmestre, nysgerrige og kommende badegæster kiggede på.

Dermed er næste trin i den omfattende og gennemgribende renovering af Vestbad gennemført og nu venter kun færdiggørelsen af det udendørs bassin.

En af dem, der var glad for de nye bassiner, var Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby:

– Jeg er kommet her i 46 år. Jeg er kommet for at træne, for at tage livredderprøve og så meget andet. Så det er et særligt sted for mig, næsten mit andet hjem. Derfor glæder jeg mig også, når jeg står her i dag som borgmester. For jeg ved, hvor meget idræt betyder og hvad det kan bidrage med. At vi nu, sammen med Rødovre Kommune, har så mangfoldigt et tilbud, hvor man kan dyrke wellness, gå til motion og spinning i et af de flotteste bassiner, jeg har set i mange år, det er da fantastisk. Det glæder jeg mig meget over.

Står det derfor til Kent Max Magelund, bliver Vestbad efter renoveringen til et kraftcenter for hele Vestegnen:

– Der er så meget plads, og det giver gode muligheder i forhold til børnehavebørn og skolelever. På samme måde er omklædningen og forholdene for handikappede blevet meget bedre. Det er virkelig blevet et sted med mange muligheder.

Fine forhold

En af de første til at springe i vandet, var Thomas Hansen, der bor i Glostrup:

– Jeg er kommet af nysgerrighed. Jeg har arbejdet herude i tidernes morgen, så jeg skulle lige se det. Det er blevet lækkert og super flot. Vandkvaliteten virker dejlig, rummene er fine og de nye omklædningsrum er gode, så det er blevet rigtig godt.

Nye rammer

En anden, der også er godt tilfreds med de nye forhold, er Ulrik Olsen, leder af Vestbad.

Dagen inden onsdagens indvielse viser han rundt i de nye faciliteter:

– Det er jo faktisk et helt nyt anlæg, vi har fået. Med de nye rammer, vi har fået, kan vi nå meget bredere ud.

Et af de nye tiltag, Ulrik Olsen forventer sig meget af, er de børnefødselsdage, der gerne skulle blive en fast del af Vestbads tilbud fremover:

– Vi har fået dette nye varmtvandsbassin og det vil vi blandt andet bruge til at tilbyde børnefødselsdage.

Også for Ulrik Olsen markerer indvielsen af de nye bassiner en ny tid. Han blev ansat som leder af Vestbad halvanden måned før vandet blev lukket ud af bassinet i december 2016:

– Både jeg og medarbejderne har set frem til dette. For selvom det har været spændende, så er det, vi helst vil jo at lave aktiviteter for vore gæster. Så det bliver godt med de nye muligheder, vi har.

Vestbad er blevet renoveret for 70 millioner kroner og i stedet for det gamle 50 meter-bassin er der nu kommet et nyt 25 meter-bassin, et varmtvandsbassin og et dybvandsbassin med klatrevæg og udspringsskamler.